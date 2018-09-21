В Бердянске из-за больной на туберкулез воспитательницы проверят почти 200 детей

В Запорожской области после обнаружения туберкулеза у одной из воспитательниц детского сада №35 в Бердянске проверку на наличие опасной болезни проведут почти для 500 человек – 181 воспитанника учреждения, 274 посетителя и 17 работников.

Об этом шла речь на внеплановом заседании Координационного совета по вопросам противодействия социальным болезням, который состоялся в городской мэрии.

Первые обследования медики начали 21 сентября, а со следующей недели будут осмотрены все дети из этого детсада, кроме того, с согласия родителей у них возьмут кровь на анализы. Через три недели будет проведено повторное обследование, и окончательное – еще через полгода.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Чернигове учеников одной из школ города принуждают принимать таблетки от туберкулеза, поскольку в одном из классов обнаружился парень с этой болезнью. Медики и руководство учреждения заверили, что бояться заражения не стоит.

Также мы сообщали, что на двух городских пляжах Днепра запретили купание после того, как медики обнаружили там холерный вибрион. Опасной для горожан оказалась пляжная полоса на жилмассиве Победа (Мандрыковская коса), а также Приднепровский пляж.