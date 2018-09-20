В Бердянске пропавшего парня нашли на городском кладбище мертвым

Сегодня, 16:31

На кладбище в Бердянске нашли тело мужчины, который пропал 10 дней назад

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На городском кладбище Бердянска Запорожской области, где ранее заключенный сбежал из колонии, чтобы увидеть море, вечером 19 сентября обнаружили тело мужчины; как выяснилось позже, умершим оказался 28-летний Святослав Шиманский, пропавший без вести 10 сентября.

Как сообщает издание "ПроБердянск", сообщения об исчезновении мужчины с просьбой сообщить любую информацию о нем друзья и родственники расклеивали на улицах города, а также выкладывали в сети Facebook.

После обнаружения тела в полиции подтвердили, что труп, найденный на кладбище, принадлежит именно Святославу Шиманскому, а также заверили, что вели поиски пропавшего мужчины.

По информации источников издания, близких к семье пропавшего, родные опознали в погибшем своего родственника. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, назначена экспертиза, которая должна установить дату и причину смерти молодого человека.

Ранее мы писали о трагедии в Бердянске, где пожилой мужчина отправился на пляж с двумя внуками и утонул, а семилетний ребенок пропал без вести. Старшего мальчика удалось спасти.

Также мы писали о том, как в селе Дмитриевка Бердянского района двое мужчин похитили местного жителя и на протяжении суток избивали его, требуя денег. После того, как пострадавший согласился написать расписку на 100 тысяч гривен, его отпустили, и он обратился в полицию, а копы оперативно задержали подозреваемых.
кладбище, Бердянск, запорожская область

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