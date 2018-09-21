На блокпосту возле Запорожской АЭС задержали троих парней с наркотиками

Сегодня, 16:39

Как предположили в полиции, молодые люди собирались делать "закладки"

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожской области на блокпосту, расположенном недалеко от Энергодара, где находится атомная электростанция, во второй половине дня 19 сентября были задержаны три человека со свертками амфетамина.

Как предположили стражи порядка, молодые люди собирались устанавливать "закладки" и вызвали такси на местное кладбище, с которым они планировали добраться в город.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили инспектора СИЗО, который продавал наркотики арестантам. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество

А во Львовской области в торговле наркотиками уличили медсестру психбольницы.

Также мы писали о крупной партии марихуаны, которую обнаружили и изъяли стражи порядка в Херсонской области. Как выяснилось, наркоплантация была оборудована по последнему слову техники, а охранили ее бойцовые псы.

Кроме того, были задержаны владельцы этого "огорода", у которых обнаружилась крупная партия оружия и боеприпасов, а стоимость наркотиков на "черном рынке" оценивается в 800 тысяч гривен.
АЭС, запорожская область, энергодар, амфетамин

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"Сегодня"

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