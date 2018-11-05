В Бердянске легковушка врезалась в бетонное ограждение

Сегодня, 19:48

Машина слетела с дороги после столкновения с другим автомобилем

Фото: ПроБердянск
Фото: ПроБердянск

В Бердянске произошло серьезное ДТП: водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, врезался в Kia и слетел с дороги, врезавшись в бетонный парапет. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщает ПроБердянск, авария произошла 4 ноября на перекрестке улицы Гостиной и проспекта Восточного, где мужчина за рулем Kia не уступил дороги автомобилю Lanos, который двигался по главной полосе.

В результате Daewoo вынесло на бетонный парапет, оба автомобиля получили механические повреждения. На месте происшествия работали полицейские. Подробности ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее возле села Днепровка, Каменко-Днепровского района Запорожской области произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб и еще четверо получили ранения. Как выяснилось, внедорожник BMW, в котором находились пять человек, перевернувшись, вылетел на железнодорожное полотно.

А в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.
ДТП, Бердянск, запорожская область

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