В полиции рассказали версии стрельбы у горсовета в Харькове

Полиция рассматривает несколько версий стрельбы, которая произошла сегодня ночью у горсовета Харькова. Об этом сообщил во время брифинга заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

По его словам, в ходе расследования был выдвинут ряд версий произошедшего: убийство из хулиганских побуждений, убийство из личной неприязни к горсовету, руководству горсовета и охранной структуре, убийство из желания привлечь внимание к своей персоне.

Чиж отметил, что на данный момент записи с камер видеонаблюдения в горсовете и прилегающих админзданий, магазинов уже изъяли правоохранители. Кроме того, в суд направлены ходатайства о проведении более 30 экспертиз.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате инцидента погиб 29-летний полицейский.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет. У мужчины было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Его мотивы пока не установлены, но изучаются несколько версий нападения.