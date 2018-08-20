Убийство "Сармата" в Бердянске: вдова Олешко заявила об угрозах

Сегодня, 13:12

Подозреваемых в убийстве ветерана АТО уже арестовали 

Убийство "Сармата" в Бердянске: вдова Олешко заявила об угрозах

Вдова ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), которого расстреляли в Бердянске, Татьяна заявила об угрозах расправой в ее адрес. Видеообращение женщины на своей странице в Facebook опубликовал друг "Сармата" Андрей Маджаров.

По словам женщины, 19 августа она встретила на рынке адвоката Евгения Озюменко. Между ними возник конфликт, в ходе которой юрист и начал угрожать женщине. В частности, мужчина сказал женщине, что она умрет, как и ее муж.

В свою очередь, женщина уже сообщила о произошедшем в правоохранительные органы и написала соответствующее заявление. 

Ранее мы писали о том, что все четверо подозреваемых в убийстве ветерана АТО в Бердянске были арестованы на два месяца

Ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых, Артем Матюшин, оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.
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