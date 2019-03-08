В центре Запорожья владельцы двух внедорожников не поделили парковку
Mitsubishi Pajero врезался в BMW Х5
В центре Запорожья, возле центрального рынка, не поделили место на парковке водители двух дорогих внедорожников – Mitsubishi Pajero врезался в BMW Х5.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, инцидент произошел 7 марта на улице Независимой Украины, в районе Крытого рынка.
В результате аварии обошлось без пострадавших, а автомобили получили незначительные повреждения. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.
Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.
Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.
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