В центре Запорожья владельцы двух внедорожников не поделили парковку

Mitsubishi Pajero врезался в BMW Х5

Два внедорожника столкнулись в центре Запорожья. Фото: Нацполиция

В центре Запорожья владельцы двух внедорожников не поделили парковку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/166/f13/5c8166f138298.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/166/f13/5c8166f138298.jpg 2019-03-08T04:00:00+02:00 Запорожье Mitsubishi Pajero врезался в BMW Х5

В центре Запорожья, возле центрального рынка, не поделили место на парковке водители двух дорогих внедорожников – Mitsubishi Pajero врезался в BMW Х5.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, инцидент произошел 7 марта на улице Независимой Украины, в районе Крытого рынка.

В результате аварии обошлось без пострадавших, а автомобили получили незначительные повреждения. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.

Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.

Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

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