В детсаду Запорожья двое малышей слегли с кишечной инфекцией

Заболевшие дети были воспитанниками ясельной группы

Фото: Pixabay

В детсаду Запорожья двое малышей слегли с кишечной инфекцией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a72/31e/5c8a7231e50c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a72/31e/5c8a7231e50c8.jpg 2019-03-18T19:14:06+02:00 Запорожье Заболевшие дети были воспитанниками ясельной группы

В Запорожье у двух малышей, которые посещали ясельную группу детского сада №164 обнаружили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства отравления детей. О закрытии группы на карантин не сообщается.

Кроме того, на прошлой неделе специалисты зафиксировали 180 случаев острой кишечной инфекции. Причинами отравлений стали продукты питания, в частности молочная, мясная и рыбная продукция. В большинстве случаев продукты готовились в домашних условиях.

Напомним, в Запорожской области на карантине из-за гриппа остаются девять школ. Вынужденные каникулы продолжаются для учеников девяти школ и отдельных классов еще семи заведений.

Стоит напомнить о том, что в Днепре приостановили обучение в школе, где одновременно заболели несколько десятков детей. Причины массового заболевания определяет специальная комиссия.

Учебное заведение, где произошел инцидент – средняя школа №112, расположена в спальном районе города. Здесь учатся около тысячи детей. И на протяжении суток в больницы попали 14 учеников из разных классов этой школы. Больше всего – младшеклассников. Еще около полусотни школьников лечатся дома. Симптомы – температура, головная боль, тошнота.

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