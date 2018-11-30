В Кирилловке бушует сильный шторм: опубликованы фото и видео

Сильные волны, которые накатывают на берег, подтопили здания на первой береговой линии

В курортном городе Кирилловка Запорожской области 30 ноября начался сильный шторм – базы отдыха первой прибрежной линии на косе Федотовой заливает волнами воды.

Как сообщают "Местные вести", на море, которое ранее оставалось спокойным, поднялись огромные волны, которые разбиваются о берег, а над самим городом нависают грозовые тучи.







Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Запорожской области – на 29 ноября прогнозировались сильные дожди, а с 30 ожидалось снижение температуры, штормовой ветер и снег.

Также стоит напомнить о недавнем шторме в Одессе, когда трехметровые волны разбивались о волнорезы у берега, и фотографы-экстремалы сумели сделать яркие фото и видео бушующего моря.

Также мы писали о предупреждении патрульной полиции водителям Запорожья и области. Копы напомнили автолюбителям о неблагоприятном прогнозе погоды и призвали их к тщательному выполнению всех правил дорожного движения.

В частности, водителям рекомендовали во время движения при неблагоприятных погодных условиях быть внимательными за рулем – придерживаться скоростного режима, соблюдать боковой интервал, выбирать максимально безопасную скорость передвижения, включать фары, а по возможности избегать поездок на большие расстояния.