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В Кирилловке отдыхающие устроили "оргию" в клубе (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
11 августа, 22:04
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Все происходящее попало на видео, которое выложили в популярном паблике
Отдыхающие устроили пошлые танцы "на грани". Фото: скрин из видео
Отдыхающие устроили пошлые танцы "на грани". Фото: скрин из видео

На популярном курорте Украины в Кирилловке Запорожской области отдыхающие устроили бурные развлечения. В одном из ночных клубов посетители слишком буквально поняли конкурс на самый сексуальный танец и устроили на танцполе чуть ли не оргию. И все ради приза – бутылки водки.

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Соответствующие видео опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье".

Осторожно! Видео 18+

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В комментариях к посту пользователи раскритиковали танцующих. Вот что написали:

  • "Это называется моральное уродство".
  • "Животные".
  • "Во-первых это выглядит нелепо и смешно. Хотя в головах участков, залитых бухлом, они просто сама грация".
  • "Жесть. Люди где ваш здравый разум?".
  • "Тотальная деградация".

Ранее мы сообщали, что в Кирилловке Запорожской области задержали жителя Полтавской области, который неадекватно себя вел на базе отдыха, а после задержания и вовсе напал на полицейского.

Также напомним, в Кирилловке 17-летний парень перевернулся на квадроцикле.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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