В Мелитополе проверили воздух после химической катастрофы в Крыму

После химической катастрофы в оккупированном Крыму украинские специалисты проверили воздух в портовом городе Мелитополь, Запорожской области, на содержание опасных веществ.

Пробы на содержание пыли, диоксида азота, оксида углерода и сернистого ангидрида не выявили превышения допустимого содержания этих веществ в воздухе, сообщает "РИА Мелитополь". Результаты проверок были обнародованы 7 сентября.

Напомним, ранее мы писали о последствиях "кислотных дождей" в Армянске, где произошли опасные химические выбросы. Так, были опубликованы фото с обожженными кислотой листьями винограда, а также аномальными пятнами на асфальте.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях жители полуострова стали писать о том, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди были возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

6 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.