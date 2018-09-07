Ядовитые выбросы "Крымского титана": каким регионам Украины потенциально может грозить опасность

По состоянию на четверг, 6 сентября, в воздухе на материковой части Украины специалисты не обнаружили превышение химических веществ. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала заведующая отделом реагирования на чрезвычайные события и ММСП Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Кононенко.

По данным специалиста, повторные исследования проводились в Чаплинском и Каланчакском районах Херсонской области.

"Были проведены новые исследования атмосферного воздуха. Превышений никаких химических веществ в атмосферном воздухе на территории Чаплинского и Каланчакского районов Херсонской области не обнаружено", – говорит Кононенко.

Кроме того, погодные условия продолжают "играть на руку" материковой части Украины. По словам метеорологов, благодаря направлению ветра ядовитые испарения, скорее всего, отнесет к юго-западу от эпицентра загрязнения. Но воздушные массы, которые сейчас находятся над территорией Крыма, могут задеть южные регионы Херсонской, Николаевской и частично Одесской областей.

"В ближайшие дни будет держаться восточный и северо-восточный ветер, которые не способствуют распространению (атмосферных явлений – Ред.) на центральные и северные районы Украины. Но, теоретически, южные районы может задеть", – рассказывает начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.

А эколог Маргарита Литвиненко предположила, что причиной ядовитого выброса Армянске могла стать утечка серной кислоты.