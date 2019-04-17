В Мелитополе расцвели майские розы: появились яркие фото
В Запорожской области, несмотря на похолодание, распустились цветы
В Запорожской области в одном из дворов Мелитополя, несмотря на волну похолодания, распустились майские розы.
Фотографии красивых цветов сделала местная жительница, которая рассказала, что растение обычно распускается в мае, но в этом году розы распустились раньше обычного, сообщает 0619.
Напомним, что накануне 8 марта в Киеве возник ажиотаж - люди толпились в огромных очередях за цветами. При этом в конце февраля – начале марта в Украине продаются в основном импортные цветы, которые активнее всего везут из Нидерландов.
По разным оценкам, доля импортных цветов в дни перед 8 Марта составляет до 70%. Украинские компании на рынке флористики достаточно сильны, но зимой выращивание в теплицах менее выгодно, чем импорт, поясняют специалисты.
Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов напомнили, что сбор и продажа первоцветов, которые внесены в Красную книгу, карается штрафами — от 510 до 3655 гривен. При этом наказывают не только продавцов, но и покупателей первоцветов. В Винницкой области уже начали штрафовать за сорванные подснежники:
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