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В Мелитополе расцвели майские розы: появились яркие фото

Сегодня, 03:03

В Запорожской области, несмотря на похолодание, распустились цветы

В Запорожской области в одном из дворов Мелитополя, несмотря на волну похолодания, распустились майские розы.

Фотографии красивых цветов сделала местная жительница, которая рассказала, что растение обычно распускается в мае, но в этом году розы распустились раньше обычного, сообщает 0619.

Напомним, что накануне 8 марта в Киеве возник ажиотаж - люди толпились в огромных очередях за цветами. При этом в конце февраля – начале марта в Украине продаются в основном импортные цветы, которые активнее всего везут из Нидерландов.

По разным оценкам, доля импортных цветов в дни перед 8 Марта составляет до 70%. Украинские компании на рынке флористики достаточно сильны, но зимой выращивание в теплицах менее выгодно, чем импорт, поясняют специалисты.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов напомнили, что сбор и продажа первоцветов, которые внесены в Красную книгу, карается штрафами — от 510 до 3655 гривен. При этом наказывают не только продавцов, но и покупателей первоцветов. В Винницкой области уже начали штрафовать за сорванные подснежники:

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Тег цветы, розы, роза

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