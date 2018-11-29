В Запорожье "черный лесоруб" бросался на копов с бензопилой

Сегодня, 16:04

Мужчина пытался оказать сопротивление патрульным

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В Запорожье полицейские с поличным задержали "черного лесоруба", который пытался сопротивляться стражам порядка. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Незаконная вырубка леса был обнаружена в Шевченковском районе города 28 ноября, около 21:00, когда в лесополосе на улице Голубой копы обнаружили мужчину, пилившего деревья.

Во время задержания нарушитель стал сопротивляться и угрожать копам бензопилой. На место выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские провели осмотр территории, а также изъяли древесину и бензопилу, злоумышленника задержали. По факту происшествия открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в полиции Киева рассказали о скандальной ситуации с вырубкой "больного леса" в районе улицы Киото и Броварского проспекта, где обнаружили целый лес с поврежденными деревьями. Стволы просверлили электродрелями и залили в отверстия неизвестную жидкость, из-за чего деревья начали болеть и массово усыхать.

Подобное преступление карается штрафом максимального размера в 8,5 тысяч гривен или лишением свободы от 2 до 5 лет.

Также мы сообщили, что на этом месте лесниками были обнаружены неизвестные мужчины с бензопилами.
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Источник:

"Сегодня"

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