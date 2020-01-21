В Запорожье грузчика магазина ударили ножом в сердце за кусок сыра

В Запорожье, где недавно во владельца ресторана стрелял посетитель, произошел новый случай нападения на работника торгового заведения. Мужчина ударил ножом грузчика магазина, когда тот пытался помешать краже. Сейчас раненый в реанимации. Момент нападения сняли камеры видеонаблюдения. Грузчика магазина прямо в грудь бьет человек в капюшоне. Такого финала скандала из-за куска сыра никто не ожидал, говорят охранники.

"Мы не успели ни полицию вызвать, ничего. Даже служба безопасности приехать не успела. Возник конфликт, мужчина достал нож и пырнул грузчика, который помогал охраннику", – рассказал охранник магазина Богдан.

Нападение произошло после того, как охранник пытался остановить покупательницу, которая, по данным охраны, украла с прилавка сыр.

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Спутник женщины сначала ругался, а когда к нему подошел другой работник магазина, воткнул тому нож в грудь. В реанимацию раненого доставили в крайне тяжелом состоянии, но – вовремя. Врачи спасли Рамилю жизнь. Журналистам "Сегодня" он рассказал, что после удара еще несколько секунд пытался отбиваться, но потерял сознание.

"Нож куда-то улетел, я не помню уже. И сразу прибежали мои коллеги, я упал на пол, они начали мне пытаться помогать, до того, как приедет скорая помощь, полиция", – вспоминает пострадавший Рамиль Авуасеф.

Рамилю – 34 года. Говорит: пришел на помощь своему товарищу, охраннику, и совсем не ожидал, что у нападающего в кармане нож.

"Пациент к нам поступил в крайне тяжелом состоянии, у него было проникающее ранение грудной клетки, ранение правого легкого, проникающее ранение сердца, была большая кровопотеря – больше трех литров", – рассказывает заведующая отделения реанимации Запорожской больницы скорой помощи Юлия Петренко.

Злоумышленника полицейские задержали недалеко от магазина, через несколько минут после нападения. В свои 33 года он уже не раз был осужден – в том числе за грабеж и хранение оружия. Теперь ему грозит 15 лет за решеткой.

"Очень опасное ранение у сердца. Поэтому преступление было квалифицировано по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса по факту покушения на умышленное убийство", – говорит руководитель Запорожской местной прокуратуры № 2 Роман Мазурик.

Сейчас правоохранители разыскивают сообщницу злоумышленника. Потому что она является важным свидетелем по делу.

Сегодня же стало известно, что полиция Запорожья опубликовала фотографию подозреваемого в нападении на владельца ресторана "Венеция" в Запорожье. Правоохранители просят всех сообщить любую информацию, которая поможет задержать разыскиваемого.

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