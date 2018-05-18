В Запорожье хулиганы "обстреливают" проходящие поезда

С начала года было отмечено 25 фактов вандализма

В Запорожье и области активизировались вандалы, которые разбивают окна в пассажирских поездах. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

С начала 2018 года было совершено 25 актов вандализма, один из которых произошел на территории Запорожья. В основном хулиганы выбивают стекла в окнах и дверях движущихся составов, а также повреждают внутреннее оборудование.

В ПАО "Укрзализныця" отметили, что случаи повреждения подвижного состава, во-первых, наносят значительный экономический ущерб бюджету железной дороги, а во-вторых, подвергают опасности пассажиров, персонал поезда и самих хулиганов.

Железнодорожники призвали жителей Запорожья и области бережно относиться к поездам и сообщать в полицию о фактах вандализма, поскольку нарушители должны отвечать по закону.

Напомним, с 30 мая в Украине подорожают железнодорожные билеты. "Укрзализныця" анонсировала рост цен еще несколько месяцев назад, и вот наконец получила согласие правительства. Журналисты сайта "Сегодня" выясняли, улучшится ли качество пассажирских перевозок после подорожания.

"Укрзализныця" собиралась повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки с 1 апреля 2018 года. При этом глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян отмечал, что для повышения цен на ж/д билеты УЗ должна увеличить уровень комфорта в поездах. После этого повышение тарифов было отложено.