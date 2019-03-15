В Запорожье копы и спецназовцы КОРДа обыскали дом подозреваемой в наркоторговле

У женщины изъяли наркотики, весы, деньги, мобильные телефоны и банковскую карточку

В Запорожье провели обыски у подозреваемой в наркоторговле. Фото: Нацполиция

В Запорожье копы и спецназовцы КОРДа обыскали дом подозреваемой в наркоторговле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b80/b80/5c8b80b8093ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b80/b80/5c8b80b8093ea.jpg 2019-03-15T12:45:36+02:00 Запорожье У женщины изъяли наркотики, весы, деньги, мобильные телефоны и банковскую карточку

В Запорожье полицейские с помощью бойцов спецназа КОРД провели обыски у местной жительницы, подозреваемой в продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 14 марта санкционированный обыск прошел в одной из квартир многоэтажки по улице Сытова. По месту жительства 49-летней женщины копы обнаружили и изъяли метадон, электронные весы, мобильные телефоны, деньги и банковскую карточку.

Все изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство. Проводится расследование.

Ранее мы сообщали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

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