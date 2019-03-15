Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье копы и спецназовцы КОРДа обыскали дом подозреваемой в наркоторговле

Сегодня, 12:45

У женщины изъяли наркотики, весы, деньги, мобильные телефоны и банковскую карточку

В Запорожье провели обыски у подозреваемой в наркоторговле
В Запорожье провели обыски у подозреваемой в наркоторговле. Фото: Нацполиция
В Запорожье копы и спецназовцы КОРДа обыскали дом подозреваемой в наркоторговле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b80/b80/5c8b80b8093ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b80/b80/5c8b80b8093ea.jpg Запорожье У женщины изъяли наркотики, весы, деньги, мобильные телефоны и банковскую карточку

В Запорожье полицейские с помощью бойцов спецназа КОРД провели обыски у местной жительницы, подозреваемой в продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 14 марта санкционированный обыск прошел в одной из квартир многоэтажки по улице Сытова. По месту жительства 49-летней женщины копы обнаружили и изъяли метадон, электронные весы, мобильные телефоны, деньги и банковскую карточку.

Все изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство. Проводится расследование.

Ранее мы сообщали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег наркотики, Запорожье, обыск, спецназ, метадон , КОРД

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье копы и спецназовцы КОРДа обыскали дом подозреваемой в наркоторговле". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье задержали криминального "авторитета": опубликованы фото

Вчера, 12:11

На месте происшествия изъяли автомобиль, оружие и наркотики

В Запорожье с помощью спецназа полицейские задержали наркодилера: опубликованы фото и видео

Вчера, 19:35

У подозреваемого изъяли наркотики, деньги и черновик с записями

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Как бегать с большой грудью?

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Россия и Украина: кто лучше выступил

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Вступление Украины в НАТО: стало известно о тайном решении Трампа
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Сегодня, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Названы реальные причины госпитализации Началовой

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Сальма Хайек поразила откровенным фото