В Запорожье копы и спецназовцы КОРДа обыскали дом подозреваемой в наркоторговле
У женщины изъяли наркотики, весы, деньги, мобильные телефоны и банковскую карточку
В Запорожье полицейские с помощью бойцов спецназа КОРД провели обыски у местной жительницы, подозреваемой в продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 14 марта санкционированный обыск прошел в одной из квартир многоэтажки по улице Сытова. По месту жительства 49-летней женщины копы обнаружили и изъяли метадон, электронные весы, мобильные телефоны, деньги и банковскую карточку.
Все изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство. Проводится расследование.
Ранее мы сообщали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.
Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.
Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.
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