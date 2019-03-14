Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье с помощью спецназа полицейские задержали наркодилера: опубликованы фото и видео

Сегодня, 19:35

У подозреваемого изъяли наркотики, деньги и черновик с записями

В Запорожье с помощью спецназовцев задержали наркодилера
В Запорожье с помощью спецназовцев задержали наркодилера.
В Запорожье с помощью спецназа полицейские задержали наркодилера: опубликованы фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a8f/781/5c8a8f7817cde.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a8f/781/5c8a8f7817cde.png Запорожье У подозреваемого изъяли наркотики, деньги и черновик с записями
В Запорожье полицейские задержали наркодилера Видео: Нацполиция

В Запорожье оперативники задержали подозреваемого в распространении наркотического вещества – метамфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 13 марта стражи порядка задокументировали факт сбыта местным жителем психотропного вещества. В ходе осмотра у мужчины обнаружили и изъяли мобильный телефон, деньги и черновик с записями.

Злоумышленника задержали на месте с привлечением спецназа. В тот же день по месту жительства мужчины провели санкционированный обыск. В результате, у фигуранта обнаружили и изъяли более пяти граммов метамфетамина, электронные весы и деньги.

Все изъятые вещества направлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег наркотики, Запорожье, спецназ, метамфетамин

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье с помощью спецназа полицейские задержали наркодилера: опубликованы фото и видео". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье задержали криминального "авторитета": опубликованы фото

Сегодня, 12:11

На месте происшествия изъяли автомобиль, оружие и наркотики

Спецоперация в Кривом Роге: за ночь задержали 14 человек с наркотиками и оружием

Вчера, 19:25

По результатам операции открыты уголовные производства по 13 фактам

Желающие плюнуть в лицо Шепелеву встали в очередь

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

Заворотнюк рассказала о распавшейся семье

Буйволы отбили маленького слоненка у львов – видео его спасения

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок