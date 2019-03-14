В Запорожье с помощью спецназа полицейские задержали наркодилера: опубликованы фото и видео
У подозреваемого изъяли наркотики, деньги и черновик с записями
В Запорожье оперативники задержали подозреваемого в распространении наркотического вещества – метамфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 13 марта стражи порядка задокументировали факт сбыта местным жителем психотропного вещества. В ходе осмотра у мужчины обнаружили и изъяли мобильный телефон, деньги и черновик с записями.
Злоумышленника задержали на месте с привлечением спецназа. В тот же день по месту жительства мужчины провели санкционированный обыск. В результате, у фигуранта обнаружили и изъяли более пяти граммов метамфетамина, электронные весы и деньги.
Все изъятые вещества направлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.
Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.
Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.
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