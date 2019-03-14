В Запорожье с помощью спецназа полицейские задержали наркодилера: опубликованы фото и видео

У подозреваемого изъяли наркотики, деньги и черновик с записями

В Запорожье с помощью спецназовцев задержали наркодилера.

В Запорожье с помощью спецназа полицейские задержали наркодилера: опубликованы фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a8f/781/5c8a8f7817cde.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a8f/781/5c8a8f7817cde.png 2019-03-14T19:35:55+02:00 Запорожье У подозреваемого изъяли наркотики, деньги и черновик с записями

В Запорожье полицейские задержали наркодилера Видео: Нацполиция

В Запорожье оперативники задержали подозреваемого в распространении наркотического вещества – метамфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 13 марта стражи порядка задокументировали факт сбыта местным жителем психотропного вещества. В ходе осмотра у мужчины обнаружили и изъяли мобильный телефон, деньги и черновик с записями.

Злоумышленника задержали на месте с привлечением спецназа. В тот же день по месту жительства мужчины провели санкционированный обыск. В результате, у фигуранта обнаружили и изъяли более пяти граммов метамфетамина, электронные весы и деньги.







Все изъятые вещества направлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

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