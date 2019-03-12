В Запорожье мужчина зарезал родного отца и поджег дом

Полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления

В Запорожье мужчина зарезал собственного отца и поджег дом. Фото: Нацполиция

В Запорожье мужчина зарезал родного отца и поджег дом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/788/fc8/5c8788fc838ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/788/fc8/5c8788fc838ca.jpg 2019-03-12T12:34:00+02:00 Запорожье Полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления

В Запорожье полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он убил своего отца и поджог его дом, надеясь скрыть следы преступления. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 8 марта спасатели, которые тушили пожар на дачном участке под Запорожьем, обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. О страшной находке они сообщили в полицию.

Копы выяснили, что погибшим оказался 59-летний местный житель, на теле которого были обнаружены многочисленные ножевые ранения. В ходе опроса соседей и родственников потерпевшего выяснилось, что к убийству мог быть причастен 34-летний сын погибшего.

11 марта полицейские задержали подозреваемого, который признался, что поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. По факту происшествия открыто уголовное производство. Проводится расследование.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" сообщали, что 2 марта в пригороде Одессы были задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука . Как рассказал глава областного управления Нацполиции, подозреваемый из-за жажды денег "двумя выстрелами в голову отнял не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука".

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.

Кроме того, в Одессе на протяжении 1 марта произошло два дерзких разбойных нападения – вечером неизвестные в центре города напали на профессора университета, а ночью проникли в дом 90-летнего мужчины и пытали его, выясняя, где тот прячет деньги.

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