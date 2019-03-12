Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье мужчина зарезал родного отца и поджег дом

Сегодня, 12:34

Полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления

В Запорожье мужчина зарезал собственного отца и поджег дом
В Запорожье мужчина зарезал собственного отца и поджег дом. Фото: Нацполиция
В Запорожье мужчина зарезал родного отца и поджег дом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/788/fc8/5c8788fc838ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/788/fc8/5c8788fc838ca.jpg Запорожье Полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления

В Запорожье полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что он убил своего отца и поджог его дом, надеясь скрыть следы преступления. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 8 марта спасатели, которые тушили пожар на дачном участке под Запорожьем, обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. О страшной находке они сообщили в полицию.

Копы выяснили, что погибшим оказался 59-летний местный житель, на теле которого были обнаружены многочисленные ножевые ранения. В ходе опроса соседей и родственников потерпевшего выяснилось, что к убийству мог быть причастен 34-летний сын погибшего.

11 марта полицейские задержали подозреваемого, который признался, что поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. По факту происшествия открыто уголовное производство. Проводится расследование.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" сообщали, что 2 марта в пригороде Одессы были задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука . Как рассказал глава областного управления Нацполиции, подозреваемый из-за жажды денег "двумя выстрелами в голову отнял не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, а и оборвал жизнь ее и жизнь ее внука".

Ранее сообщалось, что в Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.

Кроме того, в Одессе на протяжении 1 марта произошло два дерзких разбойных нападения – вечером неизвестные в центре города напали на профессора университета, а ночью проникли в дом 90-летнего мужчины и пытали его, выясняя, где тот прячет деньги.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег поджог, убийство, Запорожье, отец

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье мужчина зарезал родного отца и поджег дом". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Симферополе задержан грабитель, угрожавший сжечь своих жертв

Сегодня, 11:56

У преступника кончились деньги на игровые автоматы

В Запорожье в мусорном баке нашли тело новорожденного

Сегодня, 02:38

Тело младенца отправлено на экспертизу, полиция разыскивает его мать

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Супружеская пара из России записала видео перед гибелью

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Береза избил Шуфрича в зале Рады из-за плаката

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Хороша! Дочь Ольги Сумской показала роскошную фигуру в купальнике

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

Дронов впервые высказался о приговоре суда по ДТП в Харькове

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости