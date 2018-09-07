Запорожский судья пожаловался на вмешательство депутата

Судья Запорожского районного суда Запорожской области Александр Ачкасов заявил о вмешательстве в его работу со стороны депутата областного совета Ярослава Гришина. Сообщение об этом судья направил в Высший совет правосудия, сообщает пресс-служба ВСП.

В документе говорится, что в производстве Ачкасова находится дело по ходатайству о применении принудительных мер медицинского характера по материалам уголовного производства.

При этом, хотя подготовительное судебное заседание по делу было назначено на 11 июля 2018 года, незадолго до его начала Гришин направил судье депутатское обращение, в котором просил оказать содействие в ускорении рассмотрения ходатайства адвоката потерпевшего об изменении меры пресечения.

В своем обращении Гришин, ссылаясь на законодательство о статусе депутата, просил судью рассмотреть обращение и дать ответ в 10-дневный срок.

По словам члена Высшего совета правосудия Вадима Нежуры, суды являются независимыми от влияния законодательной и исполнительной власти, а потому обращение в суд граждан, организаций или должностных лиц, которые не являются участниками судебного процесса, судом не рассматриваются, если иное не предусмотрено законом.

"Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица должны воздерживаться от заявлений и действий, которые могут подорвать независимость судебной власти", – говорится в заявлении члена ВСП.

Верховный совет правосудия принял обращение к Запорожскому областному совету о недопустимости подобных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что одно из запорожских СМИ заявило о давлении после новостей о смертельном ДТП с участием Гришина.