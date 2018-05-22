В Запорожье произошло тройное ДТП: опубликованы фото

Сегодня, 11:35

Авария произошла из-за внезапной поломки на дороге

Фото: 061
Фото: 061

В Запорожье утром 22 мая на улице Запорожского казачества в Хортицком районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получили повреждения три автомобиля.

Как сообщает 061, автомобиль Geely потерял управление на дороге из-за внезапной поломки, после чего столкнулся с Honda и Mercedes. На место аварии прибыла бригада скорой помощи – одному из водителей понадобилась врачебная помощь.

Напомним, ранее в Крыму произошло ДТП в совершении которого подозревают пьяного сотрудника оккупационной полиции. В аварии погибли женщина и ее годовалый ребенок, а еще четыре человека получили ранения – одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Также мы писали о том, как в Чернигове водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика-велосипедиста и скрылся с места происшествия. Предположительно, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Ребенка госпитализировали: сейчас он находится в реанимации.

Не так давно в Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП. Nissan Juke  сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе. А утром 17 мая на улице Героев Труда в Харькове на пешеходном переходе 28-летний водитель сбил 72-летнюю женщину
ДТП, Запорожье, хортица

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Источник:

"Сегодня"

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