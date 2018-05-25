В Запорожье пьяный водитель врезался в рынок

В Хортицком районе Запорожья 25 мая водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением и врезался в людей, которые находились на стихийном рынке по улице Гудыменко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате инцидента две женщины получили травмы и были доставлено в больницу, а пьяный 22-летний водитель был задержан полицией.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.

Также мы сообщали, что семь человек оказались в больнице после столкновения маршрутки с троллейбусом во Львове. Авария произошла на пересечении улиц Зеленой и Луганской. Пассажиры маршрутки получили травмы во время падения после столкновения.