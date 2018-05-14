В Запорожье утка с выводком устроила пробку на дамбе ДнепроГЭСа

В Запорожье движение транспорта на одной из важнейших магистралей города – дамбе ДнепроГЭСа – было заблокировано уткой с выводком, которые пытались пересечь оживленную трассу.

Водителям пришлось останавливаться и, пока одни сгоняли утят с проезжей части, остальные терпеливо дожидались, пока дорога освободится. Такой случай на запорожской дамбе происходит не в первый раз.

Два года назад водителям, чтобы освободить дорогу от пернатых нарушителей, пришлось вызывать полицию.

Напомним, ранее мы писали об утке-нарушителе, которая озадачила примерных швейцарских пограничников. Так, в населенном пункте Оберванген, кантон Берн, камера автоматической фиксации нарушений "словила" утку, летящую над дорогой со значительным превышением минимально-допустимой скорости. Соответственно, камера передала информацию о нарушении правил дорожного движения в управление полиции.

Также мы писали, как в Одессе очень популярным художником стала утка. Птица не только зарабатывает, продавая свои картины, но и участвует в выставках современного искусства. "Сегодня" пообщалась с куратором перспективного дарования и узнала, как возникла идея приобщить к искусству пернатую художницу.