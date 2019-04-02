Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Запорожье задержали женщину, которая избила сожителя: мужчина оказался в больнице

Сегодня, 12:36

У мужчины врачи зафиксировали тяжкие телесные повреждения

Фото: Нацполиция
В Запорожье задержали женщину, которая избила сожителя: мужчина оказался в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg Запорожье У мужчины врачи зафиксировали тяжкие телесные повреждения

В Запорожье полицейские задержали женщину, которая во время ссоры избила сожителя. Мужчину госпитализировали, а задержанной грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Заводском районе города, в одной из квартир дома по улице Лизы Чайкиной, где парочка распивала спиртное.

В ходе вспыхнувшей между сожителями ссоры 38-летняя женщина нанесла мужчине телесные повреждения и того госпитализировали. Врачи зафиксировали пострадавшего тяжкие телесные повреждения.

Как выяснилось, 31 марта, около 11:20 полицейские получили сообщение от врачей о том, что в больницу был доставлен мужчина 1966 року рождения со следами избиения.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Кривом Роге грабитель насмерть забил мужчину половником из-за тысячи грн. Сожительницу хозяина квартиры прибывшие на место медики смогли спасти.

Также мы писали, что в Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку. Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное. 

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Запорожье, избиение, избит, домашнее насилие

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье задержали женщину, которая избила сожителя: мужчина оказался в больнице". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе поймали парня, который добивал ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев

31 марта, 18:32

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на 5 лет

В Харькове суд наказал маршрутчика, который избил женщину-инвалида

26 марта, 17:11

Водитель несколько раз ударил женщину, из-за чего она выпала из салона

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»

Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына

Елизавета II взяла под личный контроль жизнь Меган Маркл

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

«Не бойтесь измены»

Зеленский признался, какую цену заплатил за политику

Юлия Началова стала 5 умершим участником «Последнего героя»

Как стирать пуховик в стиральной машине

Стало известно, кто завладел арестованным имуществом Януковича

Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

31 марта, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Ведущую «России 1» засмеяли за дорогие кроссовки и безвкусицу

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность

«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань