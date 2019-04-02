В Запорожье задержали женщину, которая избила сожителя: мужчина оказался в больнице

У мужчины врачи зафиксировали тяжкие телесные повреждения

Фото: Нацполиция

В Запорожье задержали женщину, которая избила сожителя: мужчина оказался в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg 2019-04-02T12:36:00+03:00 Запорожье У мужчины врачи зафиксировали тяжкие телесные повреждения

В Запорожье полицейские задержали женщину, которая во время ссоры избила сожителя. Мужчину госпитализировали, а задержанной грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Заводском районе города, в одной из квартир дома по улице Лизы Чайкиной, где парочка распивала спиртное.

В ходе вспыхнувшей между сожителями ссоры 38-летняя женщина нанесла мужчине телесные повреждения и того госпитализировали. Врачи зафиксировали пострадавшего тяжкие телесные повреждения.

Как выяснилось, 31 марта, около 11:20 полицейские получили сообщение от врачей о том, что в больницу был доставлен мужчина 1966 року рождения со следами избиения.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Кривом Роге грабитель насмерть забил мужчину половником из-за тысячи грн. Сожительницу хозяина квартиры прибывшие на место медики смогли спасти.

Также мы писали, что в Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку. Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.

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