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В Запорожской области мальчик упал с аттракциона: ребенок в реанимации https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8 2019-07-30T11:28:00+03:00 Запорожье Трехлетний ребенок поскользнулся и упал на бетон

В Запорожской области четырехлетний мальчик упал с аттракциона. Об этом сообщает Бердянск24.

Сообщается, что несчастный случай произошел на одном из пляжей Слободки в Бердянске. Ребенок упал с горки на бетонное основание конструкции. По словам очевидцев, ребенок поднимался на горку, но поскользнулся и сверху упал на бетон.

Мальчика госпитализировали в местную больницу, сейчас он находится в реанимации.

Напомним , в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Трагедия произошла 24 февраля в девятиэтажном доме на улице Амосова. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.

Кроме этого, в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы. По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Кроме того, мы писали, что в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома . Пока мать отвлеклась на домание дела, ребенок вылез на подоконник и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала и мальчик упал. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали.

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