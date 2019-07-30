В Запорожской области мальчик упал с аттракциона: ребенок в реанимации

В Запорожской области четырехлетний мальчик упал с аттракциона. Об этом сообщает Бердянск24.
Сообщается, что несчастный случай произошел на одном из пляжей Слободки в Бердянске. Ребенок упал с горки на бетонное основание конструкции. По словам очевидцев, ребенок поднимался на горку, но поскользнулся и сверху упал на бетон.
Мальчика госпитализировали в местную больницу, сейчас он находится в реанимации.
Напомним , в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Трагедия произошла 24 февраля в девятиэтажном доме на улице Амосова. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.
Кроме этого, в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы. По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.
Кроме того, мы писали, что в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома . Пока мать отвлеклась на домание дела, ребенок вылез на подоконник и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала и мальчик упал. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали.
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