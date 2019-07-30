Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,08

В Запорожской области мальчик упал с аттракциона: ребенок в реанимации

Сегодня, 11:28

Трехлетний ребенок поскользнулся и упал на бетон

/ Фото: Pixabay

В Запорожской области мальчик упал с аттракциона: ребенок в реанимации https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8 Запорожье Трехлетний ребенок поскользнулся и упал на бетон

В Запорожской области четырехлетний мальчик упал с аттракциона. Об этом сообщает Бердянск24.

Сообщается, что несчастный случай произошел на одном из пляжей Слободки в Бердянске. Ребенок упал с горки на бетонное основание конструкции. По словам очевидцев, ребенок поднимался на горку, но поскользнулся и сверху упал на бетон.

Мальчика госпитализировали в местную больницу, сейчас он находится в реанимации.

Напомним , в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Трагедия произошла 24 февраля в девятиэтажном доме на улице Амосова. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.

Кроме этого, в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По данным медиков, преподаватель получила травму головы. По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Кроме того, мы писали, что в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна жилого дома . Пока мать отвлеклась на домание дела, ребенок вылез на подоконник и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала и мальчик упал. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Бердянск аттракционы упал горки

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Врачи назвали самое опасное давление
Врачи назвали самое опасное давление
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
"Марвел": в каком порядке смотреть все фильмы
"Марвел": в каком порядке смотреть все фильмы
Уютная гостиная в стиле минимализм: удачный проект
Уютная гостиная в стиле минимализм: удачный проект
Израильские ученые: родители смогут выбрать пол ребенка
Израильские ученые: родители смогут выбрать пол ребенка
Гипотеза: темной материи не существует
Гипотеза: темной материи не существует

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Под Мелитополем банда с автоматами напала на фермера: полиция объявила план
Под Мелитополем банда с автоматами напала на фермера: полиция объявила план "Перехват"Запорожье
Выборы-2019: как проголосовали в Запорожье и кто лидирует по округам
Выборы-2019: как проголосовали в Запорожье и кто лидирует по округамЗапорожье
Погода на воскресенье: в Украине ожидают жару до 33 градусов, а местами пройдут дожди
Погода на воскресенье: в Украине ожидают жару до 33 градусов, а местами пройдут дождиУкраина
Топ-25: известные политики и знаменитости, которые не прошли в новую Раду
Топ-25: известные политики и знаменитости, которые не прошли в новую РадуНовости
Будет тепло и мокро: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет тепло и мокро: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина