Подросток сорвался с недостроенного спортивного комплекса в Харьковской области
17-летний юноша и его товарищ гуляли в поселке в центральном парке
В Харьковской области подросток получил серьезные травмы, сорвавшись с недостроя. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, 25 июня около 21:37 в Боровскую районную больницу в тяжелом состоянии был доставлен парень, который упал с третьего этажа недостроенного спортивного комплекса на улице Школьной в поселке Боровая.
Установлено, что 17-летний юноша и его товарищ гуляли в поселке в центральном парке. Ребята решили развлечься и пошли к недострою спортивного комплекса. Юноша забрался на третий этаж, не смог удержаться и сорвался. В результате падения он получил тяжелые травмы.
Парня доставили в городскую больницу и прооперировали. Медики оценивают его состояние как стабильное.
Данное событие внесено в Журнал единого учета заявлений и сообщений Боровского отделения полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Запорожье 21-летний парень погиб, по неосторожности сорвавшись с недостроенного моста на Набережной магистрали.
А в Тернополе мужчина погиб, упав в шахту лифта на восьмом этаже. По версии копов, мужчина поскользнулся на бетоне и упал с высоты.
Также мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена в городскую клиническую больницу.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Подросток сорвался с недостроенного спортивного комплекса в Харьковской области". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пошла гулять и не вернулась: в Одессе пропала 15-летняя девочка
О местонахождении подростка ничего не известно с 18 июня
В Днепропетровской области подросток выстрелил в младшего брата
Детские шалости чуть не закончились трагедией