Подросток сорвался с недостроенного спортивного комплекса в Харьковской области

17-летний юноша и его товарищ гуляли в поселке в центральном парке

Фото: Pixabay

В Харьковской области подросток получил серьезные травмы, сорвавшись с недостроя. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, 25 июня около 21:37 в Боровскую районную больницу в тяжелом состоянии был доставлен парень, который упал с третьего этажа недостроенного спортивного комплекса на улице Школьной в поселке Боровая.

Установлено, что 17-летний юноша и его товарищ гуляли в поселке в центральном парке. Ребята решили развлечься и пошли к недострою спортивного комплекса. Юноша забрался на третий этаж, не смог удержаться и сорвался. В результате падения он получил тяжелые травмы.

Парня доставили в городскую больницу и прооперировали. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Данное событие внесено в Журнал единого учета заявлений и сообщений Боровского отделения полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Запорожье 21-летний парень погиб, по неосторожности сорвавшись с недостроенного моста на Набережной магистрали.

А в Тернополе мужчина погиб, упав в шахту лифта на восьмом этаже. По версии копов, мужчина поскользнулся на бетоне и упал с высоты.

Также мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома. По словам врачей, в результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена в городскую клиническую больницу.

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