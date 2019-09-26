В Запорожской области обнаружили плантации конопли

Полиция задержала местных жителей, у которых нашли арсенал оружия и наркотики

В Запорожской области полицейские задержали мужчин, которые выращивали и продавали марихуану.

Дома у них нашли целые плантации конопли, маковую соломку и немалый арсенал оружия: охотничье ружье, пистолет, саблю с ножами и более двух сотен патронов.

Полиция изъяла три килограмма наркотиков. Один из задержанных уже отбывал наказание за наркотики.

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Напомним, ранее на Прикарпатье нашли огромную плантацию конопли. Приблизительная стоимость готовой продукции и еще растущих кустов достигает 50 миллионов евро.

Кроме того, в одном из населенных пунктов Обуховского района Киевской области полиция разоблачила масштабную нарколабораторию. Производство каннабиса было налажено в здании бывшего ночного клуба неподалеку от поселкового совета.

Ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

Также мы сообщали, что более 9 тысяч кустов конопли изъяли с поля в селе Костичаны Новоселицкого района на Буковине. Нелегальные посевы обнаружили на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие.

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