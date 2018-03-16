В Запорожской области парень бросался на отчима с ножом

В Бердянском районе Запорожской области полиция задержала молодого мужчину, которого подозревают в ножевом ранении своего отчима.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, конфликт между пьяными отчимом и пасынком произошел в селе Нововасильевка.

На месте происшествия копы обнаружили пьяного 45-летнего хозяина дома с тремя ножевыми ранениями. Также в доме находились его жена и пасынок.

"Во время употребления спиртного между отчимом и пасынком начался конфликт, в ходе которого последний кухонным ножом трижды ударил хозяина дома", – сообщили в прокуратуре.

Раненного мужчину госпитализировали и прооперировали. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Пасынка арестовали, продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Запорожье патрульные полицейские, прибывшие по вызову о стрельбе возле развлекательного комплекса, подверглись нападению дебошира, который грозился взорвать их машину.

Также мы сообщали, что в Запорожской области члену народной дружины города Днепрорудное сообщили о подозрении в нанесении травм сотруднику полиции – ему грозит тюремный срок за удар копа в лицо.

Ранее уголовное производство за нападение на полицейских открыли в Одессе: там патрульные пострадали от рук группы людей на железнодорожном вокзале города.