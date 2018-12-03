В Запорожской области появились первые пострадавшие от гололеда

Сегодня, 20:14

Спасатели рассказали об инциденте с легковушкой, слетевшей с дороги

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

Спасатели Запорожской области рассказали о первых автолюбителях, пострадавших от гололеда после прихода зимы – 3 декабря бойцам ГСЧС пришлось вытаскивать из кювета ВАЗ-2113, слетевший с дороги в кювет.

Машина с двумя пассажирами вылетела с трассы и перевернулась, и ее перевернули на колеса с помощью троса и пожарного автомобиля, а потом отбуксировали на проезжую часть. Водитель и пассажир не пострадали.

Другой инцидент произошел на дороге между поселком Веселое и селом Менчикуры: в 76-летняя пассажир Lanos не могла самостоятельно выбраться из салона авто. Спасатели разблокировали машину, достали травмированную и передали ее медикам.

Напомним, ранее в Запорожье сильный ветер повалил аварийное дерево на трамвайные рельсы. В результате происшествия никто не пострадал, однако движение транспорта было заблокировано. 

А перед этим в городе Вишневое под Киевом на территории школы №4 рухнула крыша спортзала. Во время инцидента внутри спорткомплекса находились около 30 детей. Позже министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объяснил, что крыша нового спортзала обрушилась из-за снегопада.

А в Запорожской области в селе Охримовка, шквальный ветер сорвал крышу со здания школы: "Новую кровлю, которая была в этом году построена над актовым залом школы, сорвало и перекинуло во двор учебного заведения".
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"Сегодня"

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