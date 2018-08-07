В Запорожской области появится новое подразделение полиции

Сегодня, 14:48

В Мелитополе объявили набор полицейских в новое подразделение

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожской области новое подразделение полиции возьмет под контроль запорожские трассы, а также город Мелитополь. Как сообщили в департаменте коммуникации, подразделение создается в Мелитополе.

Планируется набор кандидатов на 150 должностей полицейских. Главными задачами новых патрулей будет контроль за дорожной ситуацией на трассах М-14 (Одесса – Мелитополь – Новоазовск) и М-18 (Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта). Также они будут дежурить в 9 районах Мелитополя.

"Набор в патрульной полиции Мелитополя продлится два месяца. 156-тысячную территорию круглосуточно обслуживать 17 нарядов. Они будут работать на трассах и в девяти районах города", – сообщают копы.

Мелитополь станет 38-м городом Украины, где заработает патрульная полиция.

Ранее мы сообщали, что на территории Донецкой и Луганской областей в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) начнут работу мобильные передвижные посты полиции, что позволит сократить количество стационарных блокпостов и усилить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Также мы сообщали о том, что в Херсонской области начал работу обособленный отдел патрульной полиции в оккупированной АР Крым и Севастополе.
полиция, Мелитополь, запорожская область

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"Сегодня"

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