В Запорожской области произошла вспышка кишечной инфекции: заболели 15 детей

Болезнь дети подхватили после посещения детского развлекательного центра

В Мелитополе Запорожской области после посещения детского развлекательного центра пятнадцать детей и один взрослый заболели ротавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Острой кишечной инфекцию обнаружили у посетителей детского развлекательного центра "Flay kids" ТЦ "Амстор". Пострадали дети в возрасте от 1 до 13 лет. Все они посещали развлекательный центр в период со 2 по 15 апреля. По результатам анализов, у всех заболевших подтвержден диагноз "ротавирусная инфекция".

Как выяснилось, в помещениях детского центра несколько раз проводилась дезинфекция, а все сотрудники заведения обследованы на кишечную группу инфекций и на ротавирус. Но ни у кого из них не было положительного результата.

Напомним, не так давно в детсаду Змиевского района Харьковской области десять малышей попали в больницу с пищевым отравлением. У маленьких пациентов диагностировали пищевую токсикоинфекцию гастритной формы, а также ротавирусную инфекцию.Сейчас специалисты Госпродпотребслужбы проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в детском саду и выясняют, что стало причиной заболевания.

Стоит напомнить о том, что ранее в Днепре приостановили обучение в школе, где одновременно заболели несколько десятков детей. Причины массового заболевания определяет специальная комиссия.

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