В Запорожской области женщина "выкупила" дочь у мошенников за 670 тысяч грн

Сегодня, 15:59

Аферисты напугали женщину словами о том, что ее дочь находится в реанимации

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Запорожской области жительница Мелитополя стала жертвой мошенников и передала им около 670 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на собственные источники в полиции передает "РИА Мелитополь".

Как стало известно, аферисты позвонили женщине и сообщили, что ее дочь вместе с подругой попала в ДТП и девочка в критическом состоянии якобы находится в Запорожской областной больнице. По словам звонившего, девочку можно спасти, только передав крупную сумму денег через курьера.

Вскоре на пороге квартиры появился мужчина, которому женщина передала пять тысяч долларов. Однако курьер заявил, что этой суммы будет недостаточно, и потому мать выдала ему еще 540 тысяч гривен.

Когда же курьер уехал, женщина решила позвонить дочке на мобильный, чтобы проверить новости, и выяснила, что девочка цела и невредима, ни о какой аварии и больнице она ничего не знает.

В полиции пожаловались на то, что в подобных случаях уличить мошенников крайне сложно, поскольку те не оставляют практически никаких следов. Однако если преступников все же удастся найти, им грозит до 12 лет заключения за мошенничество в особо крупных размерах.

Напомним, ранее в Киеве задержали мошенника, который "решал вопросы в полиции". Потерпевшими от действий злоумышленника были преимущественно пенсионеры, которым звонил сообщник афериста и сообщал, что их "сын попал в ДТП и может сесть за решетку". Чтобы этого не произошло, мужчина предлагал решить вопрос за определенную сумму. Затем он забирал деньги и за соответствующий процент перечислял их на банковский счет.

Также стоит напомнить о предупреждении харьковского управления ГСЧС относительно нового вида мошенничества, который набирает обороты на территории региона.
мошенник, Мелитополь, аферист, запорожская область

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