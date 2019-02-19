Запорожские копы оперативно разыскали грабителя

Полицейские задержали подозреваемого уже через несколько часов после обращения

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Запорожские копы оперативно разыскали грабителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg 2019-02-19T11:34:00+02:00 Запорожье Полицейские задержали подозреваемого уже через несколько часов после обращения

В Акимовском районе Запорожской области участковые задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, с заявлением в полицию обратился 22-летний местный житель. Парень сообщил, что неизвестный через незапертую дверь проник в его дом в селе Розовка и похитил из комнаты ноутбук и флеш-накопитель.

В течение часа участковые установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Похищенное имущество у него изъяли и вернули владельцу.

По факту кражи открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киевской области задержали банду автоворов: десять мужчин и две женщины воровали автомобили в столице и еще в пяти областях. Известно о 12 кражах. Во время обысков у злоумышленников изъяли спецустройства для считывания сигнализаций, запуска двигателей, глушение GPS и GSM сигналов, устройства для изменения идентификационных данных авто.

Ранее в полиции рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. Копы уверяют, что, по статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

Но, по большому счету, в зоне риска находятся практически все автолюбители. Например, припарковав машину, мы обычно закрываем ее пультом дистанционного управления. И именно в этот момент грабители считывают код сигнализации и получают возможность попасть в салон.

Напомним, ранее в полиции также рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров.

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