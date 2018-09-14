Запорожские копы случайно перехватили крупную партию наркотиков
Машину, похожую по приметам на угнанную, полиция остановила для проверки
В Запорожской области на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье полицейские остановили Mitsubishi Lancer, похожий по приметам на угнанную машину, и в ходе проверки обнаружили крупную партию наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 35-летний водитель и 39-летний пассажир машины при виде копов стали заметно нервничать, и поэтому копы решили провести поверхностный осмотр.
"Пассажир отказался показывать содержимое сумки, потом резко повернулся спиной и выбросил пачку таблеток на пол и начал сопротивляться", – говорится в сообщении.
В свою очередь, водитель оказался обладателем свертка с амфетамином и явно находился в состоянии наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.
Патрульные вызвали на место происшествия сотрудников следственно-оперативной группы, которые в присутствии свидетелей изъяли 468 таблеток и сверток с амфетамином.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили инспектора СИЗО, который продавал наркотики арестантам. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество.
А во Львовской области в торговле наркотиками уличили медсестру психбольницы.
Вы сейчас просматриваете новость "Запорожские копы случайно перехватили крупную партию наркотиков". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"