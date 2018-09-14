Запорожские копы случайно перехватили крупную партию наркотиков

Сегодня, 18:09

Машину, похожую по приметам на угнанную, полиция остановила для проверки

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области
Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области

В Запорожской области на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье полицейские остановили Mitsubishi Lancer, похожий по приметам на угнанную машину, и в ходе проверки обнаружили крупную партию наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 35-летний водитель и 39-летний пассажир машины при виде копов стали заметно нервничать, и поэтому копы решили провести поверхностный осмотр.

"Пассажир отказался показывать содержимое сумки, потом резко повернулся спиной и выбросил пачку таблеток на пол и начал сопротивляться", – говорится в сообщении.

screenshot_1_396

В свою очередь, водитель оказался обладателем свертка с амфетамином и явно находился в состоянии наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Патрульные вызвали на место происшествия сотрудников следственно-оперативной группы, которые в присутствии свидетелей изъяли 468 таблеток и сверток с амфетамином.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили инспектора СИЗО, который продавал наркотики арестантам. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество

А во Львовской области в торговле наркотиками уличили медсестру психбольницы
наркотики, Запорожье, амфетамин

Вы сейчас просматриваете новость "Запорожские копы случайно перехватили крупную партию наркотиков". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Иллюстрация. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В Запорожье вынесли приговор матери, которая использовала дочь для нищенствования

Вчера, 19:09

Женщину приговорили к году лишения свободы с испытательным сроком

Происшествия

Фото: nabu.gov.ua

Полиция отпустила сотрудника НАБУ, которого задержали с наркотиками

Вчера, 20:39

Сотруднику НАБУ еще не сообщали о подозрении
Загрузка...

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции Запорожской области

Главарь вымогателей из Запорожья оказался "оборотнем": появились подробности, фото и видео

12 Сентября, 17:42

Копы раскрыли подробности о задержанных вымогателях

Запорожье

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожья

В Запорожье вор-неудачник "отказался" от золота и шести тысяч долларов: опубликованы фото

12 Сентября, 11:14

Добычей злодея стали две тысячи гривен из кошелька пенсионерки
Загрузка...