Запорожские копы случайно перехватили крупную партию наркотиков

Машину, похожую по приметам на угнанную, полиция остановила для проверки

В Запорожской области на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье полицейские остановили Mitsubishi Lancer, похожий по приметам на угнанную машину, и в ходе проверки обнаружили крупную партию наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 35-летний водитель и 39-летний пассажир машины при виде копов стали заметно нервничать, и поэтому копы решили провести поверхностный осмотр.

"Пассажир отказался показывать содержимое сумки, потом резко повернулся спиной и выбросил пачку таблеток на пол и начал сопротивляться", – говорится в сообщении.

В свою очередь, водитель оказался обладателем свертка с амфетамином и явно находился в состоянии наркотического опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.









Патрульные вызвали на место происшествия сотрудников следственно-оперативной группы, которые в присутствии свидетелей изъяли 468 таблеток и сверток с амфетамином.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили инспектора СИЗО, который продавал наркотики арестантам. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество.

А во Львовской области в торговле наркотиками уличили медсестру психбольницы.