Главарь вымогателей из Запорожья оказался "оборотнем": появились подробности, фото и видео

Сегодня, 17:42

Копы раскрыли подробности о задержанных вымогателях

Фото: пресс-служба Нацполиции Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции Запорожской области

После задержания группы вымогателей в Запорожье стало известно, что среди подозреваемых оказались пятеро мужчин в возрасте от 24 до 37 лет, а их лидером – бывший сотрудник МВД, который уже был судим.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, во время обысков в квартирах подозреваемых было обнаружено много незаконных предметов, в частности, оружие (мачете, ножи, пистолеты, гранаты), наркотики, а также немалые суммы денег.

Копы добавили, что задержанные подозреваются в совершении ряда правонарушений на территории Запорожской области. Продолжается досудебное следствие. Задержанным за вымогательство грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее в полиции сообщили, что задержание произошло во время комплекса негласных следственных действий, сразу после передачи части оговоренной суммы одним из потерпевших.

Также стало известно, что слежка за подозреваемыми велась в течении двух месяцев, в течение которых деятельность фигурантов дела тщательно документировалась.

Напомним, ранее в курортном Бердянске полиция задержала подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства. К стражам порядка обратилась женщина с заявлением о том, что ее сожителя похитили трое мужчин и под угрозой убийства вымогают у нее деньги.

Также мы писали о том, как в Днепре средь бела дня на оживленном проспекте трое мужчин избили и похитили человека. Очевидцы вызвали копов, которые оперативно задержали подозреваемых.
Запорожье, бандиты, вымогательство

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"Сегодня"

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