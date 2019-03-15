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Запорожские копы за сутки обнаружили наркотики у трех человек

Сегодня, 03:05

Подозрительные вещества были изъяты и направлены на экспертизу

Запорожские копы за сутки обнаружили наркотики у трех человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a83/b2b/5c8a83b2b0df3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a83/b2b/5c8a83b2b0df3.jpg Запорожье Подозрительные вещества были изъяты и направлены на экспертизу

В Запорожской области на протяжении суток полицейские задержали трех человек, у которых были обнаружены наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как стало известно, в ходе патрулирования копы остановили для проверки трех человек, у которых, в ходе поверхностного осмотра, обнаружили свертки с наркотическими веществами.

Полицейские вызвали на место происшествия следователей. Все вещества изъяты и направлены на экспертизу. Выясняются все обстоятельства правонарушений.

Ранее мы писали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

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Тег наркотики, Запорожье, запорожская область

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