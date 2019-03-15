Запорожские копы за сутки обнаружили наркотики у трех человек

Подозрительные вещества были изъяты и направлены на экспертизу

Запорожские копы за сутки обнаружили наркотики у трех человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a83/b2b/5c8a83b2b0df3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a83/b2b/5c8a83b2b0df3.jpg 2019-03-15T03:05:00+02:00 Запорожье Подозрительные вещества были изъяты и направлены на экспертизу

В Запорожской области на протяжении суток полицейские задержали трех человек, у которых были обнаружены наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Как стало известно, в ходе патрулирования копы остановили для проверки трех человек, у которых, в ходе поверхностного осмотра, обнаружили свертки с наркотическими веществами.











Полицейские вызвали на место происшествия следователей. Все вещества изъяты и направлены на экспертизу. Выясняются все обстоятельства правонарушений.

Ранее мы писали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.

Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Запорожские копы за сутки обнаружили наркотики у трех человек". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.