Запорожские копы за сутки обнаружили наркотики у трех человек
Подозрительные вещества были изъяты и направлены на экспертизу
В Запорожской области на протяжении суток полицейские задержали трех человек, у которых были обнаружены наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.
Как стало известно, в ходе патрулирования копы остановили для проверки трех человек, у которых, в ходе поверхностного осмотра, обнаружили свертки с наркотическими веществами.
Полицейские вызвали на место происшествия следователей. Все вещества изъяты и направлены на экспертизу. Выясняются все обстоятельства правонарушений.
Ранее мы писали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина. Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.
Также сообщалось, что в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок.
Напомним, в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.
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