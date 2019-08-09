Беседы с духовником: почему старцы свой дар скрывают от прихожан

Архимандрит Гавриил: "Ищите не старца, а смиренного священника" / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В наших поездках по святым местам, как правило, мы общаемся с множеством священнослужителей на духовные темы, но общение это далеко не всегда вмещается в наши материалы. Некоторые интервью могут ждать своей публикации несколько месяцев, а то и лет. Так случилось и с этой записью интервью житомирского духовника, архимандрита Гавриила.

Он вез нас в новые скиты, которые открылись по благословению владыки Житомирского Никодима. Эту беседу мы записывали прямо в машине, причем батюшка был за рулем. Правда, порой он так глубоко задумывался, что мы несколько раз пропускали поворот. От этого путь становился дольше, зато рассказ — интереснее.

— Отец Гавриил, почему во все времена люди искали старцев, которые бы сказали, как им быть или что будет дальше?

— Духовная жизнь — это возможность получить гарантированный ответ на любые жизненные вопросы. Это такая гарантия правильных решений и поступков. Но получают эти ответы люди постепенно, с течением времени и следуя заповедям Божиим. Когда же духовная жизнь истончается, утрачивает свою глубину, тогда человек многое начинает делать чисто автоматически. Просто ходит в храм, исповедуется, причащается, но при этом по ему и Господу ведомым причинам этот человек утрачивает внутреннее общение с Господом. В этом состоянии бес и улавливает — иди, ищи старца, спросить у прозорливого. Это проще и быстрее, чем у Господа.

Но не надо искать прозорливого. Проблема в том, что по-настоящему прозорливые люди свой дар скрывают. Это вообще очень тяжелый дар, который даже не всякий глубоко верующий может выдержать. Гораздо сильнее и важнее дар кротости и сердечности. А для этого нужны молитва и внутренняя духовная жизнь.

Но тот, кто усердно ищет старцев ради ответа на свой важный вопрос, чаще всего натыкается на проходимца. Или на тех, кто в тщеславии и в гордыне пребывает. Это называется духовная прелесть. Где-то тебе что-то открывалось через твою искреннюю молитву или через благодать священства, и ты кому-то помог, тебя отблагодарили. Дальше — больше. Так человек потихоньку скатывается в тщеславие. Ему уже кажется, что это он помог, что он — руки самого Господа. И чем больше тщеславия, тем меньше в человеке прозорливости. Потом от "прозорливого" можно услышать — "придите позже, может, мне откроется". В такие игры играть — грех большой и большая опасность.

Вообще с Богом и благодатью Божией играть не стоит. Смиренная душа такого не допустит. Она сама будет тихонечко жить, сама знать свой мир и людей вокруг вдохновлять. Поэтому я бы советовал тем, у кого еще нет духовного учителя, найти тихого, смиренного священника.

— Люди, которые "живут" в интернете, говорят, что уже никому не могут доверять, даже священникам. Мол, сколько в "Ютьюбе" много грязи всякой…

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— А как вы хотите? Как мир может любить то, что вообще отличается от него? Я когда в рясе иду по улице, дети настолько по-разному реагируют! От "О, смотри, Иисус идет!" до "О, смотри, Дед Мороз!". Но меня в этом утешает одно — что они увидели рясу и обрадовались. Что они говорят — уже вторично. Сложно, когда встречается на пути человек, выпивший алкоголь. Он сразу ругаться начинает, даже матом. Словом, даже вид священника заставляет душу реагировать. Хотя что тут удивительного? Священник молитвы постоянно читает, в алтаре служит, частички священные вынимает, потому мир его ненавидит и всячески хочет запачкать. Если б мог, разорвал бы, дайте только повод. А священник — человек, он может и в грех впасть. Так что люди нападают на священников и по поводу, и без повода. Священство всегда на грани духовной борьбы.

— Читала о покровительнице Житомира — Анастасии Римляныне, которую за веру просто разрезали на куски… К чему такая жестокость??

— Времена такие были, когда ярость к церкви была нескрываемая. Но если вы читали, то обратили внимание, что даже свидетели пыток покаялись и приняли Христа. Господь все может обернуть во благо. На то — великая сила Его благодати. Господь давал Анастасии Римляныне сил терпеть невероятные мучения с кротостью и смирением. Бесноватый мир — он жестокий. И чем больше человек в грехе, тем он бесу доступнее. Через грех дьявол к каждой душе доступ имеет. А раз есть доступ, то у человека искажается видение того, что происходит.

Священников дьявол все время пытается как-то зацепить. Особенно это чувствовалось, когда я в облачении ездил в общественном транспорте. Обязательно кто-то пытался зацепить, обидеть, отвлечь во гнев. Когда появился велосипед — уже легче. Едешь, тебя никто не трогает. Максимум может из окна что-то выкрикнуть. Потом у меня появился мотороллер, а уже совсем недавно меня благословили прихожане — подарили машину. Конечно, с ее появлением у меня появился свой внутренний мир. Здесь есть магнитофон, можно включить музыку церковную, акафисты или проповеди. Словом, ты уже едешь и хоть как-то огражден от постоянных гневных возгласов. За рулем всегда особо чувствуешь Господа.

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— Некоторые священники говорят, что исповеди порой просто потрясают — и в плохом, и в хорошем смысле. Вы, как приходской духовник и исповедник, тоже часто удивляетесь?

— Мне очень нравится общаться с людьми, которые искренне хотят углубляться в вере. Как правило, это происходит с неофитами, которые только-только ощутили Господа и хотят о Нем узнать. Я так радуюсь, глядя, как им открываются новые горизонты. Для таких людей священник является авторитетом. И этим людям благодать Божия очень помогает. С такими людьми легко, но и с ними нужно большую осторожность иметь.

Самим сделать духовный рывок

— Отец Гавриил, а почему вы считаете, что с новообращенными нужна осторожность?

— Первая благодать дает ревность. Священнику важно и не переусердствовать, и не останавливать их. Людям только-только воцерковленным надо дать возможность самим сделать свой духовный рывок. Они очень восприимчивые. Они жаждут, и благодать Божия им так помогает, что это просто поразительно!

— Я слышала, что тяжелее всего с людьми, у которых по два высших образования. Это так?

— Да, бывает. Но все от человека зависит. Одному несколько образований отяжеляют душу гордостью. А ведь гордая душа на духовный подъем тяжелее идет. А у другого и образование, может, побольше, а гордости нет. Вообще сейчас с людьми достаточно тяжело. Мало кто послушает тебя, если ты его не переубедишь. Сегодня у каждого есть свое мнение и видение. И чтобы убедить его в мнении ином — нужно упорство и время.

— Да, батюшка, теперь даже дети имеют свое мнение, и переубедить их крайне непросто…

— Дети тоже бывают разные. Есть очень трудные детки, и, кроме как тяжесть родовых грехов, я иного объяснения здесь не нахожу. Таких нужно вымаливать, как можно чаще причащать. Мы даже и соборуем таких деток, если необходимо. И они очень тонко реагируют на соборование, оно им очень помогает. Но, опять же, речь идет об особых детях. И на то должно быть благословение священника.

Вообще благодать церкви — сила, которой даже я, священник, не перестаю поражаться. Очень тяжело с детдомовскими детками. Наш приход окормляет все детские дома в Житомире. На первых исповедях в детдоме я был просто потрясен списком грехов. Казалось бы, как можно поднять такую душу? Но тут вступает Благодать Божия. Если эти дети тебе, священнику, доверились — вернее верующих нет и не будет. Но это лишь в том случае, если их искренне полюбить. Тогда они раскрываются. И тогда Благодать действует еще сильнее. Исповедь, причастие раз-два в месяц, духовные беседы просто преображают этих детей! Год-два — и их не узнать! Поэтому мы разработали специальные программы, которыми пользуются преподаватели воскресной школы. У нас в Житомире есть детский приемник, в котором деток держат, пока суд решает, что с ними дальше делать. Наша программа разработана на год. Мы их соборуем, причащаем. Два раза в неделю к ребятам приходят наши преподаватели, учат азам христианства — и детки меняются! Там бывают разные детки. Бывают просто одержимые. Поначалу крестик кусают, кричат! А после соборования и причастия ребенок успокаивается и постепенно "идет на поправку". Но хорошо бы, чтоб в таких случаях и родители воцерковлялись и молились. Тогда смотришь — и семья восстановится...

Вообще мне все это неимоверно интересно. Да, порой хочется покоя и тишины. Но немного покоя — и снова меня тянет к людям, к общению. И в каждом из них я нахожу себя, нахожу Господа и Его промысел.

Напомним, ранее новости "Сегодня" публиковали большое интервью с главой УПЦ КП Филаретом: "Не было и речи, чтобы я отказался быть патриархом"

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