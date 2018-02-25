Как смена лыж помогла Финляндии завоевать единственное "золото" Олимпиады

Лыжные 50 км – один из таких видов, которые могут изменить впечатление от выступления на Играх не одного спортсмена, а целой делегации от страны. Пусть Игры не задались – но если в вашем составе "лыжный король", то вам есть чем гордиться.

Особые планы на эту гонку лелеяли представители, как минимум, пяти стран. Норвежцам золотая медаль практически гарантировала победу в пусть неофициальном, но постоянно отслеживаемом СМИ разных стран медальном зачете. Швейцарцу Колонье только этого титула недостает, чтобы из категории великих гонщиков перейти в когорту самых великих. Представитель Казахстана Полторанин, признанный мастер классического хода, мечтал повторить достижение легендарного соотечественника – Владимира Смирнова. Лыжникам команды ОАР, сенсационно выступающим на Играх, к нескольким завоеванным медалям не хватало одного – "золота" (да и у всей делегации среди 16 медалей единственное "золото" фигуристки Зариповой на тот момент выглядело сиротливо). И уж совсем катастрофически выглядели финны: у страны с огромными зимними традициями к этому моменту не было не то что золотой – даже серебряной медали.

Шансы финна Нисканена, однако, выглядели призрачными: он, конечно, чемпион мира прошлого года – но на 15 км, а на прошлой Олимпиаде победил и вовсе в командном спринте – а тут полтинник. Правда, было второе место в Холменколлене в прошлом году, но шансы норвежской дружины и "Супердарио" Колоньи, который еще пять лет назад был вице-чемпионом мира на такой же дистанции, а в Пхенчхане успел отметиться победой на пятнашке, выглядели предпочтительнее. Из олимпийских атлетов из России наиболее солидно выглядел Ларьков, остальные – вчерашние юниоры – выглядели слишком зелеными для марафона. Хотя Александр Большунов – чемпион России, но состав участников того чемпионата не слишком впечатлял.

Первая треть гонки прошла спокойно. Хотя слабейшие постепенно отставали, но все норвежцы, все атлеты из команды ОАР, Колонья, Полторанин и Нисканен были в лидирующей группе И вот тут финн вышел вперед и стал "подкручивать". Первым отстал Спицов, для которого нагрузка Игр оказалась чрезмерной. Потом начали, к всеобщему удивлению, отставать норвежцы – не слишком сильно, но к середине дистанции Нисканен и вцепившийся в него Полторанин оторвались на 20 секунд. Обычно такие ранние отрывы съедаются группой, когда гонка входит в завершающую фазу, но мелькали километры, а разрыв все рос и рос. Когда к 30-му километру он достиг почти минуты, стало ясно, что все серьезно. Впрочем, говорят, что "полтинник" по-настоящему начинается с 40 километра, но Александр Большунов, похоже, не слишком в это верил. Он бросил группу с норвежцами и Колоньей несколько раньше, и пустился в погоню. Его отставание на 30 километрах по-прежнему составляло 20 секунд.

В этот момент Нисканен, чувствуя, что Полторанин начинает сдавать, бросил и его, и пошел в одиночку. Шел он очень сильно, что было видно по контрольной группе – норвежцам с Ларьковым и чемпионом мира, канадцем Харви (Колонья уже отстал). Им финн "вез" на 35 километре уже две минуты! Полторанин сдавал все больше и больше, Большунов прошел его и сократил свое отставание от Нисканена до 12 секунд, и хотя Ийво, проявляя странное упрямство, никак не хотел подождать соперника и работать вдвоем, на 40м километре (там, где "все начинается", помните?) Большунов его все же догнал.

Казалось, что финн загнал себя авантюрным отрывом в одиночку. Большунов невозмутимо работал, финн, тяжело дышащий (впрочем, это его обычная манера) уже с трудом поддерживал темп. Но на 42-м километре находился (последний) пункт смены лыж (да, это теперь допускается только в специально отведенном для этого месте – но допускается: вдруг сервисмены ошиблись со смазкой, или просто снег налип). Большунов решил, что его все устраивает, и прошел, не останавливаясь. Перед финном встала дилемма: провозишься с лыжами, отстанешь, потом не догнать. И все же он решил рискнуть – и угадал.

Переобувание заняло чуть больше 10 секунд, но зато финские спецы по лыжам не подкачали. У Нисканена будто выросли крылья, и к концу 44-го километра он вновь догнал соперника. Вновь они пошли вместе, но финн, памятуя о том, что соперник – бронзовый призер этой Олимпиады в спринте, решил в финишные разборки не ввязываться, и ударил за километр до конца – на том подъеме, на котором решилась судьба не одной медали этих Игр. Большунов пытался сопротивляться – но недолго. Сил уже не было, и на километре с небольшим Ийво Нисканен выиграл больше 18 секунд! Первая золотая финская медаль состоялась. Александр же после финиша выглядел таким убитым, как будто не "серебро" добыл, а опозорился. Видимо, вспоминал лыжи, которые он проигнорировал на 42 километре.

Лыжные олимпийцы команды ОАР вновь выступили успешно: 28-летний Андрей Ларьков в концовке одолел и канадского чемпиона мира, и грозного Йонсруда-Сундбю. Две медали у ОАР – но... без "золота".

Его заслуженно получил Ийво Нисканен – и за отважную манеру ведения гонки, и за оправдавшее себя решение по смене лыж. Да и страну от олимпийского позора спас.

Юрий Бузько

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