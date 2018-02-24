Все медалисты 24 февраля на Олимпиаде-2018

Сегодня, 09:04

В субботу в Пхенчхане разыграют восемь комплектов наград

Фото AFP
Фото AFP

В субботу, 24 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане разыграют восемь комплектов наград.

В этот день состоятся финалы в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, керлинге, конькобежном спорте, а также состоятся матчи за "бронзу" в мужском хоккее Канада – Чехия и женском керлинге Япония – Великобритания.

Во время утренней сессии разыграли последние медали в сноуборде: в параллельном гигантском слаломе "золото" у мужчин взял швейцарец Невин Гальмарини, а у женщин победила чешка Эстер Ледецкая. Она стала Олимпийской чемпионкой Пхенчхана в двух разных видах спорта. В биг-эйре олимпийским чемпионом стал Себастьен Тутан из Канады.

Украинка Аннамари Данча не смогла преодолеть стартовый раунд квалификации в параллельном гигантском слаломе

Также завершились соревнования в горнолыжном спорте. Последний комплект был разыгран в командном соревновании, где золотые медали завоевали швейцарцы.

В лыжном масс-старте на 50 км золотую медаль завоевал финский спортсмен Ийво Нисканен, оставивший с носом двух Олимпийских атлетов из России. Украинец Алексей Красовский стал 50-м.

Сборная США впервые в истории завоевала золотые медали в керлинге, обыграв в финале Швецию. "Бронзу" вчера завоевала команда Швейцарии.

В конькобежном масс-старте две медали в копилку своей страны принесли корейцы - Ли Сын Хун завоевал "золото" среди мужчин, а Ким Бо Рым стала второй у женщин, где победила японка Нана Такаги. В обоих финалах "бронзу" завоевали голландцы. "Серебро" у мужчин выиграл Барт Свингс, принесший Бельгии первую медаль на текущих Играх.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все медалисты 24 февраля на Олимпиаде-2018

Вид спорта Золото Серебро Бронза
СНОУБОРД
Мужчины. Биг-эйр Себастьен Тутан Кайли Мэк Билли Морган
Женщины. Параллельный гигантский слалом Эстер Ледецкая Селина Йорг Рамона Хофмайстер
Мужчины. Параллельный гигантский слалом Невин Гальмарини Ли Сангхо Жан Кошир
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Командное первенство Швейцария Австрия Норвегия
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Мужчины 50 км, масс-старт Ийво Нисканен  Александр Большунов Андрей Ларьков
КЕРЛИНГ
Мужчины США Швеция Швейцария
Женщины - -
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Женщины. Масс-старт Нана Такаги Ким Бо Рым Ирен Схаутен
Мужчины. Масс-старт Ли Сын Хун Барт Свингс Кун Вервей
ХОККЕЙ
Мужчины - -

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.
медали, Олимпиада-2018
Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter