В субботу в Пхенчхане разыграют восемь комплектов наград

В субботу, 24 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане разыграют восемь комплектов наград.

В этот день состоятся финалы в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, керлинге, конькобежном спорте, а также состоятся матчи за "бронзу" в мужском хоккее Канада – Чехия и женском керлинге Япония – Великобритания.

Во время утренней сессии разыграли последние медали в сноуборде: в параллельном гигантском слаломе "золото" у мужчин взял швейцарец Невин Гальмарини, а у женщин победила чешка Эстер Ледецкая. Она стала Олимпийской чемпионкой Пхенчхана в двух разных видах спорта. В биг-эйре олимпийским чемпионом стал Себастьен Тутан из Канады.

Украинка Аннамари Данча не смогла преодолеть стартовый раунд квалификации в параллельном гигантском слаломе

Также завершились соревнования в горнолыжном спорте. Последний комплект был разыгран в командном соревновании, где золотые медали завоевали швейцарцы.

В лыжном масс-старте на 50 км золотую медаль завоевал финский спортсмен Ийво Нисканен, оставивший с носом двух Олимпийских атлетов из России. Украинец Алексей Красовский стал 50-м.

Сборная США впервые в истории завоевала золотые медали в керлинге, обыграв в финале Швецию. "Бронзу" вчера завоевала команда Швейцарии.

В конькобежном масс-старте две медали в копилку своей страны принесли корейцы - Ли Сын Хун завоевал "золото" среди мужчин, а Ким Бо Рым стала второй у женщин, где победила японка Нана Такаги. В обоих финалах "бронзу" завоевали голландцы. "Серебро" у мужчин выиграл Барт Свингс, принесший Бельгии первую медаль на текущих Играх.

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Все медалисты 24 февраля на Олимпиаде-2018

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.