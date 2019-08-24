Ровесники независимости: ТОП-10 лучших спортсменов, родившихся в 1991 году

Дмитрий Пидручный - первый и пока единственный украинский мужчина-чемпион мира по биатлону / Фото: Getty Images

24 августа 1991 года – исторический день для Украины. В этот день наша Родина обрела независимость. За эти 28 лет наши спортсмены добились высоких результатов в разных дисциплинах. Мы подготовили ТОП-10 спортсменов-ровесников независимости, которые прославляли наше государство в Европе и мире. Это атлеты, родившиеся в 1991 году.

Жан Беленюк: завидный холостяк

Родился: 24 января 1991

Жан Беленюк – борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, чемпион мира и Европы. Он родился в Киеве в 1991 году. Его мать – украинка, а отец – руандиец из народа хуту, который учился в авиационном институте, был летчиком.

Жан является одним из самых эпатажных украинских спортсменов. Он снимается в рекламах, участвует в развлекательных шоу и даже пошел в политику. Кстати, информация для девушек. Сердце 28-летнего спортсмена до сих пор свободно. Беленюк неоднократно признавался, что, в первую очередь, с девушкой должно быть интересно.

Ранее Жан Беленюк рассказывал "Сегодня" о своей известности: "Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули".

Смотрите, как сексуально танцует Жан Беленюк:

Дмитрий Пидручный: после триумфа сменил имидж

Родился: 5 ноября 1991

Дмитрий Пидручный – первый и пока единственный наш чемпион мира в мужском биатлоне (победил на ЧМ-2019 года в гонке преследования), чемпион Европы 2018 года в смешанной эстафете, победитель Универсиады 2013 года в масс-старте, призер этапов Кубка мира. Участник Олимпийских игр 2014 и 2018 годов.

В биатлон Дмитрий попал не случайно. Родители спортсмена также были биатлонистами, мастерами спорта. Свою карьеру в биатлоне Подручный начал в 2005 году, а уже в 2012 году вошел в состав сборной Украины по биатлону.

Ранее спортсмен решил шокировать всех новым образом. Дмитрий Пидручный кардинально изменил стиль своей и побрился налысо.

Наталия Довгодько: первое "золото" академистов

Родилась: 7 февраля 1991

Наталия Довгодько – украинская гребчиха, выступает за сборную Украины по академической гребле с 2011 года. Чемпионка летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпионка Европы, многократная победительница и призер этапов Кубка мира. Родители спортсменки в прошлом были гребцами, поэтому Наталия тоже пошла в академическую греблю. Серьезно заниматься этим видом спорта начала с десяти лет.

На взрослом международном уровне Довгодько дебютировала в сезоне 2011 года. Уже через год на Олимпиаде в Лондоне парная четверка украинских спортсменок завоевала золотую медаль по академической гребле. Это было первое в истории Украины олимпийское "золото" среди "академистов".

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Кстати, на Игры-2020 в Токио приедут около 15 тысяч спортсменов. Оргкомитет Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2020 года назвал точную цифру спортсменов, которые приедут на соревнования.

Анна Письменская: стала чемпионкой в Киеве

Родилась: 12 марта 1991 года

Анна Письменская – украинская прыгунья в воду, участница двух Олимпийских игр. Недавно Анна впервые в карьере стала чемпионкой Европы: произошло это в соревнованиях на трехметровом трамплине на "домашнем" чемпионате Европы в Киеве в июне. Интересно, что "бронзу" этой дисциплине удалось взять другой украинке – Анастасии Недобиге.

Напомним, что украинский вундеркинд стал самым юным чемпионом Европы по прыжкам в воду. Алексей Середа переписал историю, превзойдя на вышке достижение знаменитого британца Томаса Дейли

Александр Надтока: пришел в спорт случайно

Родился: 6 марта 1991 года

Александр Надтока – серебряный призер Универсиады-2013. А в следующем году вошел в основную четверку Украины, с ней стал чемпионом мира и чемпионом Европы. В 2015 году стал вице-чемпионом Европы.

Заниматься академической греблей начал случайно: подруга мамы привела его на соревнования, а уже на следующий день Александр пришел на тренировку и сел в лодку. В 2018 году спортсмен стал призером чемпионата мира по академической гребле. Соревнования проходили в городе Пловдив.

В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

Ранее мы сообщали, что олимпийский чемпион Лондона-2012 в академической гребле Максимилиан Райнельт умер в возрасте 30 лет.

Павел Лепинский: поднимает гири

Родился: 19 августа 1991

Павел Лепинский – украинский спортсмен, представляющий малоизвестный гиревой спорт. Чемпион мира 2013 года. Что это за спорт такой? В его основе которого лежит подъем гирь максимально возможное число раз за отведенный промежуток времени в положении стоя.

Может поднять гирю весом 32 килограмма больше 50 раз!

Павел начал заниматься гиревым спортом с 12-ти лет. А в 19 лет стал мастером спорта, вызывается в национальную сборную Украины с 2013 года.

Яна Бондарь: любит дельфинов

Родилась: 19 февраля 1991 года

Яна Бондарь – украинская лыжница и биатлонистка. В 2013 году стала бронзовым призером на чемпионате Европы по биатлону, а через год завоевала бронзовую медаль.

Помимо биатлона девушке нравится футбол, а любимое животное – дельфин. Также Яна любит слушать Океан Эльзы и Cranberries.

Алина Бережная (Махиня): мечтала стать танцовщицей

Родилась: 3 января 1991 года

Алина Бережная (Махиня) – борец вольного стиля. Чемпионка Европы 2013 и 2019 годов.

В детстве первым увлечением девочки были танцы, она участвовала во всех городских конкурсах и мечтала стать известной танцовщицей. Но ее тренер переехала в другой район, танцевальный кружок закрыли, потому 11-летней Алине пришлось выбирать между легкой атлетикой и вольной борьбой – именно такие секции были у них в школе. Девушка выбрала последнее.

В планах Алины – победа на Олимпийских играх. Когда эта мечта сбудется, она может уйти из спорта победителем и дальше продолжить свой путь в спорте как тренер.

Ранее спортсменка поделилась своими эмоциями от победы. Победительница чемпионата Европы по борьбе Алина Бережная рассказал, что скучала по этим чувствам.

Николай Буценко: капитан по боксу

Родился: 25 июня 1991 года

Николай Буценко – украинский боксер легчайшей весовой категории. Выступает за сборную Украины по боксу начиная с 2010 года, является ее капитаном. Дважды серебряный призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира, участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Впервые спортсмен заявил о себе в 2006 году, когда выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы среди школьников в Николаеве. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, но там он проиграл в первом же поединке. В 2017 году он завоевал серебряную медаль на домашнем чемпионате Европы в Харькове.

Марина Мороз: первая украинка в UFC

Родилась: 8 сентября 1991 года

Марина Мороз – украинский боец смешанных боевых искусств, выступающая под эгидой абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в минимальном весе. Марина является чемпионкой Украины и Кубка мира по кикбоксингу, чемпионкой Украины по боксу среди юниоров, финалисткой чемпионата и Кубка Украины по боксу среди студентов.

В смешанных единоборствах Мороз дебютировала в 2013 году, став первой украинкой в этом виде спорта. Мороз выиграла девять боев, в том числе и первый поединок под эгидой UFC. Один из последних боев прошел на шоу UFC on ESPN 2, где Мороз победила представительницу Колумбии Сабину Мазо.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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