Корректировщик обстрела Мариуполя в 2015 году умер от российского удара

Советник городского головы заявил, что возмездие ждет каждого предателя

Валерий Кирсанов скончался от российских обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе был убит Валерий Кирсанов, который корректировал "Грады" Российской Федерации на микрорайон "Восточный" в 2015 году.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как отмечается, Валерий Кирсанов скончался от российских обстрелов.

"Та самая мраZота, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Который фактически избежал наказания из-за "поправки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательна для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", – написал Андрющенко.

Напомним, бывший сотрудник Министерства внутренних дел Украины Виталий Кирсанов, являвшийся наводчиком боевиков во время обстрела жилых кварталов Мариуполя 24 января 2015 года, 15 августа 2019 года вышел из-за решетки благодаря "закону Савченко".

Приговоренный к девяти годам тюрьмы соратник оккупантов провел в колонии четыре с половиной года. Когда Кирсанов выходил из СИЗО, его встречали местные жители и активисты

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