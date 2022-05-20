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Украина может присоединиться к НАТО сразу после войны: главные заявления властей за 20 мая

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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20 мая, 12:40
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Североатлантический альянс является единственным якорем безопасности в Европе и мире
Украина может вступить в НАТО не в разгар войны, а сразу после ее завершения. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина может вступить в НАТО не в разгар войны, а сразу после ее завершения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 86-й день полномасштабной войны с Россией и третья годовщина инаугурации Зеленского. Российские оккупанты продолжают атаковать Донбасс, Запад увеличивает военную помощь нашей стране ради победы над врагом, после которой Украина может стать членом НАТО.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 20 мая.

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Президент Украины подвел итоги 85-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 20 мая и заявил, что цель российских оккупантов – убить как можно больше украинцев.

Президент поблагодарил США за одобрение нового пакета поддержки Украины объемом в 40 миллиардов долларов.

"Сегодня этот пакет проголосован в Сенате США. Это проявление мощного лидерства и нужный вклад в нашу общую защиту свободы", – подчеркнул он.

Поблагодарил Зеленский и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за макрофинансовую помощь в 9 миллиардов евро.

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"Также говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об экономических вопросах, в частности об экспорте нашей агропродукции и импорте топлива. А также о ситуации в районах боевых действий и эвакуации с "Азовстали" наших героев. Делаю все, чтобы самые влиятельные международные силы были проинформированы и, насколько это возможно, привлечены к спасению наших военных", – рассказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский поручил министру образования подготовить изменения, позволяющие абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке.

Война должна завершиться победой Украины

Война должна завершиться победой Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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"Война должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины, то есть нашей победой. Нашей общей с цивилизованным миром победой. Сегодня Украина защищает не только себя. Украина сегодня – это Фермопилы Европы", – написал Ермак.

20 мая – третья годовщина со дня инаугурации Зеленского

Сегодня, 20 мая, – третья годовщина со дня инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом напомнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Человек, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Человек, вдохнувший новую жизнь в мировую политику. Человек, который сделал Украину символом стойкости и свободы. Человек, который положит конец русской варварской цивилизации", – написал Подоляк.

Украина может присоединиться к НАТО

Украина может присоединиться к НАТО. Это может произойти не в разгар войны, но сразу по ее окончанию. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью RND.

"Путин ломает зубы на востоке Украины и не достигает должного прогресса. И эта война также показывает, что НАТО является и остается единственным якорем безопасности в Европе и всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения продолжается и что Украина также присоединится к Альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем думают некоторые люди. Не сейчас, в разгар войны, но, возможно, сразу после", – сказал Мельник.

Андрей Мельник: "Украина присоединится к Альянсу"
Андрей Мельник: "Украина присоединится к Альянсу" / Фото: dw.com

Оккупанты пытались штурмовать Северодонецк, но понесли потери и отступили

Российские оккупанты ведут наступательную операцию на Донбассе в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк. Они пытались штурмовать Северодонецк, однако понесли потери и вынуждены были отступить. Кроме того, обстреливаются еще десятки населенных пунктов по всем оперативным направлениям. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 20 мая.

Отмечается, что на Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Совершил обстрелы из артиллерии и минометов населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области. На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведение усиленной воздушной разведки с применением БПЛА.

"На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневое поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии столкновения", – говорится в сообщении.

Оккупанты также обстреливали Лиманское, Северодонецкое, Бахмутское, Авдеевское, Кураховское и Запорожское направление.

Потери российских оккупантов составляют 28 700 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 28 700 солдат и 1263 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 28 700 (+200) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1263 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3090 (+27) ед.;
  • артиллерийских систем – 596 (+1) ед.;
  • РСЗО – 200 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 93 (+0) ед.;
  • самолетов – 204 (+1) ед.;
  • вертолетов – 168 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5);
  • крылатых ракет – 103 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) ед.;
  • специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

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Личный состав
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Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 168
Вертолеты
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артиллерия 596
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 200
РСЗО
9
БПЛА 460
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