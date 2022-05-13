Украина за месяц достигла результата, которого не могла добиться 30 лет: главные заявления властей за 13 мая

Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который ранее считался невозможным

Более 1,5 тысячи украинских военных уже учатся применять западную технику. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине – 79-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты пытаются захватить Донбасс и атаковать Черниговскую область, Украина и Британия обсудили партнерство, тем временем Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 13 мая.

Реклама

Зеленский готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава украинского государства заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

Как отметил Зеленский, вопрос двусторонних переговоров ежедневно усложняется, поскольку на освобожденных территориях видны следы преступлений российских военных. Из-за этого украинское общество не относится позитивно к возможностям диалога с Россией, однако Зеленский готов сесть за стол переговоров с главой Кремля.

"Я лично готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", – заявил Зеленский.

По его словам, в этих переговорах Украина будет добиваться уважения к суверенитету, территориальной целостности, традициям, языку и пр. Все эти положения Российская Федерация нарушила, считает Зеленский, поэтому необходимо возобновить.

Реклама

"Что значит возобновить? Вывести свои войска с нашей земли, деоккупировать наши дома, наши села. Я уже не говорю о том, что нужно вернуть все награбленное. Для нас ценности – семья и живые люди. Поэтому, пусть уйдут, все равно они будут за все отвечать", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что относительно независимости нет никаких компромиссов, но на переговорах будет вынесен вопрос о выходе российских войск за территории, которые они занимали по состоянию до 24 февраля.

Санкции против России должны быть долгосрочными

Экономические санкции против России должны быть долгосрочными. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе онлайн-встречи с влиятельными европейскими чиновниками и дипломатами.

Реклама

"Было бы наивно рассчитывать, что российское руководство откажется от своих планов из-за снижения уровня жизни граждан. Поэтому нужно сделать так, чтобы финансовая система не справилась с этим бременем, чтобы у российской промышленности не было технических возможностей, технологий и материалов для производства орудий войны. Поэтому санкции должны быть долгосрочными", – сказал Ермак.

Россия – страна варваров и мародеров

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Россию "страной варваров и мародеров". Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Была "партия мошенников и воров", стала страной варваров и мародеров. Сначала – угнанные лизинговые самолеты, затем – унитазы и нижнее белье. Теперь кража украинского зерна для продажи в Сирию и Ливан. Как низко упадет Москва? Будут красть медали украинских ветеранов?" – написал Подоляк.

Кулеба и Трасс обсудили стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией

Перед встречей министров иностранных дел стран G7 глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился со своей британской коллегой Элизабет Трасс. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Twitter.

"Встретились обсудить стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, новых санкциях против России и способах привлечь Россию к ответственности за ее гнусные преступления в Украине", – написал он.

Более 1,5 тысячи украинских военных учатся применять западную технику

Более 1,5 тысячи украинских военных уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой, которую предоставили западные партнеры. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

"Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой. Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие точечное, это надо понимать", – написал Резников.

Министр добавил, что за месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет.

"Мы уже получаем тяжелое вооружение от партнеров. В частности, американские гаубицы М777 калибра 155 мм уже работают на фронте. Три месяца назад это считалось невозможным", – отметил Резников.

Оккупанты стягивают к границе артиллерию для атаки по Черниговской области

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Одновременно оккупанты поддерживают напряженность в Приднестровском регионе Республики Молдова и на территории Республики Беларусь. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 мая.

Отмечается, что противник осуществляет перебрасывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточение основных усилий на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное. На Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели. На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.

Россия продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". В целях установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии и воздушную разведку с применением БПЛА.

Потери российских оккупантов составляют 26 900 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 26 900 солдат и 1205 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:

личный состав – около 26 900 (+250) военных,

танки ‒ 1205 (+10) ед.,

боевые бронированные машины ‒ 2900 (+27) ед.,

артиллерийские системы – 542 (+8) ед.,

РСЗО – 193 (+2) ед.,

средства ПВО – 88 (+1) ед.,

самолеты – 200 (+1) ед.,

вертолеты – 162 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),

крылатые ракеты – 95 (+1),

корабли / катера – 13 (+0) ед.,

автомобильная техника и автоцистерны – 2042 (+23) ед.,

специальная техника – 41 (+0).

Читайте также: