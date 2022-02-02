Бійня у Дніпрі: як проводить час стрілок у СІЗО та чи оскаржуватиме рішення суду

Хлопця арештували на 60 діб без можливості внесення застави

Хлопець влаштував криваву стрілянину 27 січня у Дніпрі/Колаж: "Сьогодні"

Солдат Артемій Рябчук, який 27 січня у Дніпрі розстріляв 4 своїх товаришів по службіта вбив цивільну жінку, нині знаходиться в СІЗО. Саме такий запобіжний захід йому обрав суд. Чим він зараз там займається та чи планує оскаржувати рішення суду?

Що робить у СІЗО Рябчук?

Як повідомили сайту "Сьогодні" джерела в правоохоронних органах, 20-річний Артемій Рябчук сидить у камері і читає книгу.

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На запитання, чи під посиленою він охороною, нам відповіли, що утримується під вартою на загальних підставах.

"У камері він перебуває не один. У нас у системі ведеться посилене спостереження за людьми, які обмовилися про суїцид. З огляду на те, скільки людей він убив, то з ним працюють психологи", – повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі.

Чутки про самогубство

У вівторок, 1 лютого, у Мережі почали ширитися чутки про самогубство Артемія Рябчука. Однак насправді це виявилася фейкова інформація.

"Підозрюваний перебуває під вартою, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Державне бюро розслідувань робить усе можливе, щоб якнайшвидше завершити досудове розслідування у цій резонансній справі та притягти винних до відповідальності", – заявили у ДБР.

Чи оскаржуватиме рішення суду?

Солдату строкової служби Національної гвардії Артемію Рябчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави терміном 60 діб. Хлопець не планує оскаржувати арешт.

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За словами адвоката, Рябчук задоволений рішенням суду щодо утримання його під вартою в СІЗО.