Поранена під час стрілянини у Дніпрі військовослужбовець вперше розповіла деталі нападу

Ніхто з потерпілих не розуміє причини вчинку солдата

Жанна Шарова розповіла, що не була знайома з Артемієм Рябчуком. Фото: колаж "Сьогодні"

22-річна військова Жанна Шарова, яка постраждала під час страшної стрілянини у Дніпрі, розповіла, що не була знайома з Артемієм Рябчуком

Про це повідомляє "ТСН".

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Також постраждалий солдат Ігор Семенченко повідомив, що незадовго до трагедії підозрюваний читав книгу та був спокійним.

Як заявила потерпіла Жанна, вона лише запам'ятала обличчя 20-річного Артемія:

"Я цієї людини взагалі не знала. Я навіть його імені та прізвище не знала. Я дуже рідко заступала на цю варту, де строкова служба. Я не знаю, чому він так вчинив", – наголосила дівчина.

Ми дізналися, в якому стані поранена під час стрілянини у Дніпрі військовослужбовець

На жертву кривавого розстрілу в Дніпрі чекає ще довге лікування. Мама однієї з них, 22-річної військової Жанни Шарової, Неля Шарова докладно розповіла сайту "Сьогодні" про стан здоров'я доньки.

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"Жанну зараз лікують безкоштовно, але як буде далі – не знаю. Її стан трохи покращився – вона вже рухає ніжками, ручками, головою. Потроху розмовляє. Чи витягли три кулі? Я не знаю. По-моєму, були наскрізні поранення", – розповіла нам Неля Шарова.

За її словами, на дочку чекає ще як мінімум одна складна операція, але не виключено, що й дві.

"Лікарі кажуть, що чекає ще одна операція, але потім подивляться на стан і не виключають, що буде дві. Операція буде на хребті. Я дуже хочу подякувати лікарям лікарні імені Мечникова і всім людям, які нам допомогли, які здавали кров", – сказала нам мама Жанни Шарової.

Своєю чергою головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко раніше повідомив, що загалом постраждалим було перелито 12 літрів крові. Говорячи про Жанну, Риженко додав:

"Куля майже повністю зруйнувала хребець. Ми дістали його фрагменти. Вона добре рухає ногами. Я думаю, що в неї все буде гаразд".

За його словами, двох постраждалих планують перевести з реанімації до палати, а ще двох поки що залишити в реанімації.

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"Всі поранені одужують", – говорить Риженко.

Також у лікарні Мечникова додали, що кров для поранених здали близько 100 мешканців Дніпра.

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат строкової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

, потім приховували факти і навіть отримували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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