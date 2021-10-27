Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний "мажор" може уникнути покарання

16-річний "мажор", який спровокував смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Харкові, може уникнути покарання та потрапити під амністію. Хлопця можуть звільнити прямо у залі суду.
Про це повідомляє депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.
Можуть не посадити?
За словами Черняка, 16-річний "мажор" підпадає під амністію за проєктом закону про амністію до 30-ї річниці Незалежності України. Нині цей проєкт перебуває на розгляді Верховної Ради. Вже незабаром його можуть прийняти.
Звернення до депутатів
Ігор Черняк звернувся до депутатів з проханням не приймати закон у поточній редакції, оскільки це дозволить звільнити від відповідальності підлітка. Депутат підкреслив, якщо підліток залишиться на волі, то він продовжить "вбивати людей".
"Амністія поширюється на неповнолітніх. Передбачені винятки. Але у випадку з Миколою вони не працюють. Вчинений ним злочин за законом вважається ненавмисним. Він також не підпадав би під амністію, якби перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Але за офіційною інформацією поліції він був тверезий. А тому в разі прийняття закону в нинішній редакції є всі перспективи його звільнення прямо в залі суду. Крапка", — зазначив Черняк.
Що відомо про ДТП?
- У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом, і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток, на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- На наступний день після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму грошей.
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