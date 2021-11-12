З гальмами було все гаразд? З'явилися нові деталі "мажорної" ДТП у Харкові

У Харкові експерти спростували несправність гальм у машині Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП.
Про це повідомила дочка загиблого в аварії водія Chevrolet Анастасія Носова на своїй сторінці в Instagram.
Нові деталі
Як стало відомо, після огляду машини Миколи Харківського експерти дійшли висновку, що Infiniti мав справну гальмівну та рульову системи.
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Дочка загиблого в аварії водія Chevrolet додала, що офіційні висновки очікуються.
Що відомо про ДТП?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та нецензурно лає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.