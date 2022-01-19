У Харкові знову судять мажора на Infinity – стежимо за засіданням (онлайн)

Прокуратура просить продовжити арешт винуватця аварії на два місяці

Суд розглядає 19 січня питання щодо утримання під вартою 16-річного Миколи Харківського, який 26 жовтня 2021 року на автомобілі Infiniti зіткнувся з Chevrolet – загинув 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов.

Відео з зали суду опублікував Суспільне Харків.

Реклама

Прокуратура просить продовжити арешт Харківського на два місяці.

Через лікарняний судді Юлії Сіренко клопотання прокуратури щодо продовження терміну утримання обвинуваченого під вартою розгляне суддя Ірина Блага.

Хронологія подій

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна особа.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. Попередньо відомо, що в ДТП загинула одна особа. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували. Водієм виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Хлопець уже розбив Рorsche Cayenne, Toyota Camry та багато інших машин. Також він відправив блогеру Ганні Кривуц відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло.

Рorsche Cayenne, Toyota Camry та багато інших машин. Також він відправив блогеру Ганні Кривуц відео, як перетинає подвійну суцільну та їздить на червоне світло. На сторінці підлітка в Instagram можна побачити безліч відео нічних поїздок, зокрема, з порушенням правил дорожнього руху. На одному з записів хлопець обдурив поліцейського. Наразі відео зі сторінки видалено.

Раніше ми писали: