У правоохранителей нет претензий к экипажу российского судна "Механик Погодин" – Денисова

Само судно и имущество внесено в санкционный список СНБО, суд решит дальнейшую судьбу плавсредста 13 августа

Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба не имеют каких-либо претензий к членам экипажа зашедшего в Херсонский морской торговый порт российского судна "Механик Погодин", находящегося под санкциями. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"На судне находится 12 членов экипажа, включая капитана, являющихся гражданами Российской Федерации. Все они прошли пограничный контроль, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями", – написала Денисова.

Вместе с тем, украинский омбудсмен отметила, что несмотря на отсутствие ограничений в передвижении моряков, они никуда не выходят и остаются на судне, которое, по предварительным данным, принадлежит компании ВЭБ "Лизинг", внесенной в санкционный список СНБО.

"Под санкциями судно и имущество, которое, по предварительным данным, принадлежит компании ВЭБ "Лизинг", которая внесена в санкционный список 26.07.2018. Суд состоится завтра, в понедельник", – добавила Денисова.

При этом она отметила, что переговорила с капитаном Михаилом Замятиным, оставила ему свои контакты на случай, если будут замечания и пожелания.

"На данный момент никаких жалоб/замечаний/пожеланий не высказывают", – подчеркнула омбудсмен.

Ранее постпред президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что сотрудниками СБУ было выявлено и задокументировано судно "Механик Погодин" IMO 9598397 под флагом РФ, которое находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, внесена в санкционный списк СНБО.

Бабин высказал уверенность в том, что "судно выйдет из этого порта не скоро".

В субботу, 11 августа, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену с просьбой выяснить судьбу судна и его экипажа, а также в случае необходимости, предоставить морякам гуманитарную помощь.

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