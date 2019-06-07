10 начальников полиции отстранили из-за сотрудников которых поймали на службе пьяными
В полицейских подразделениях провели проверку
Десять начальников отделов полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей по результатам проверок территориальных подразделений, сообщается на странице Министерства внутренних дел в соцсети Facebook.
Проверку в полицейских подразделениях провели сотрудники Управления инспекции по личному составу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции.
"По результатам этих проверок предназначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Нахождение работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством – собственным или служебным – в состоянии алкогольного опьянения, – безальтернативное увольнении из органов полиции", – рассказал заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко.
Он также добавил, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.
Напомним, двоих полицейских, подозреваемых в причастности к убийству ребенка из Переяслав-Хмельницкого уволили со службы.
Как сообщали новости "Сегодня", по предварительной информации, полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.
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